В Офісі генпрокурора пояснили, чому продовжили строк розслідування справи Шеремета



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Яна Дугарь, фігурантка справи Павла Шеремета, Печерський суд, Київ, 3 лютого 2020 року Фото: Радіо Свобода

Прокурорам потрібно провести додаткові слідчі дії та експертні дослідження.

Офіс генерального прокурора України офіційно повідомив, що 3 лютого заступник генпрокурора продовжив досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вбивства журналіста Павла Шеремета на строк до чотирьох місяців.

«Передбачене законом продовження строку досудового розслідування передусім необхідне для виконання слідчими органу досудового розслідування письмових вказівок прокурорів від 28 січня 2020 року щодо проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення усіх обставин злочину, у тому числі ретельної перевірки висунутих захистом підозрюваних аргументів. Висунуті стороною захисту аргументи потребують додаткового часу для їх перевірки, призначені експертизи та низка слідчих дій не могли бути завершені та здійснені з об’єктивних причин через складність кримінального провадження, також необхідно провести низку експертиз, допитів, вилучень й досліджень документів тощо», – ідеться в повідомленні.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка нещодавно заявив, що для передання до суду справи за обвинуваченням виконавців та організаторів вбивства журналіста Павла Шеремета потрібні додаткові докази.

Зазначимо, що слідчі просили продовжити строк досудового слідства до шести місяців, тобто до червня 2020 року. Натомість адвокати наголосили, що для усіх необхідних слідчих дій було 3,5 роки.

До слова, 3 лютого Печерський районний суд Києва відмовився змінити запобіжний захід підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко на більш м’який.

Раніше суд у справі Антоненка-Riffmaster оголосив перерву до 12 лютого - за цей час планується запросити у слідства документи, які стосуються росту людини на відео.

Зазначимо, чоловік з камер відеоспостереження, який брав участь у закладці вибухівки під машину журналіста Павла Шеремета, нижчий за підозрюваного в організації цього злочину Андрія Антоненка. Про це свідчать дані експертизи, яку провели кілька років тому — 25 серпня 2016 року.

Раніше міжнародна організація «Репортери без кордонів» висловила стурбованість невідповідністю доказів у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.