На 100 вакансій в Офісі генпрокурора подали заявки майже 800 кандидатів



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На одну вакансію в Офісі генерального прокурора претендують більше семи кандидатів

У команді Офісу генпрокурора чекають людей «не з системи», професійних та чесних юристів, нові обличчя

Станом на 4 лютого 773 кандидати подали свої заяви на 100 вакантних посад в Офісі генерального прокурора України.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Рябошапка, інформує пресслужба відомства.

Рябошапка додав, що підготовка пакету документів, який мають надавати кандидати, непроста і займає багато часу, особливо заповнення декларації на сайті НАЗК. Тому прийом документів було продовжено до 9 лютого і кількість кандидатів очікувано збільшиться.

Він підкреслив, що у команді Офісу чекають людей «не з системи», професійних та чесних юристів, нові обличчя.

Процес добору кандидатів є аналогічним до атестації прокурорів Генеральної прокуратури України для переходу в Офіс генерального прокурора. Він включає тест на знання законодавства, тестування на загальні здібності і співбесіду (виконання практичного завдання та перевірку на доброчесність).

«Ми плануємо, що добір закінчиться протягом березня, після чого успішні кандидати матимуть можливість пройти стажування і з травня почати роботу в Офісі генерального прокурора», - сказав Рябошапка.