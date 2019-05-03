Коломойський сумнівається, що новий склад ВР буде кращий, ніж теперішній



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«Питання лише - навіщо розпускати парламент, з якою метою», - відповів олігарх Ігор Коломойський

За словами Коломойського, йому байдуже, чи розпустить новий глава держави нинішній склад парламенту

Близький до новообраного президента Володимира Зеленського український олігарх Ігор Коломойський заявив, що йому байдуже, чи розпустить новий глава держави нинішній склад парламенту.

Про це Коломойський сказав в інтерв'ю журналістам Bihus.Info, відповідаючи на запитання, як він ставиться до можливого розпуску парламенту.

«Мені байдуже. Питання лише - навіщо розпускати парламент, з якою метою», - відповів олігарх.

«Якщо це політика, якщо з політичної або політиканської точки зору, мені це зрозуміло. Якщо сказати, що те, що оберуть, буде краще, ніж те, що зараз, я маю сумніви. Бо, якщо його розпустять зараз, то сто відсотків вибори відбуватимуться за існуючою системою, тобто буде половина мажоритарників», - зазначив Коломойський.

Нагадаємо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.

За підсумками другого туру виборів глави української держави, обраним президентом України став Володимир Зеленський, результати якого раніше оголосила Центральна виборча комісія.

Згідно з даними Центрвиборчкому, Зеленський заручився більшою підтримкою виборців в Києві і у всіх областях України, крім Львівської, де Порошенка підтримали 62,79% виборців, тоді як за його опонента віддали свої голоси 34,49% українців.

Джерело: Цензор.НЕТ