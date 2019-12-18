Команда Мінцифри поповнилася держсекретарем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Маковський працює в сфері електронного управління протягом десяти років Фото: thedigital.gov.ua

Уряд призначив державним секретарем Міністерства цифрової трансформації Дмитра Маковського

Кабінет міністрів призначив державним секретарем Міністерства цифрової трансформації Дмитра Маковського, який з 15 листопада тимчасово виконував обов'язки держсекретаря міністерства. Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

У повідомленні наголошується, що Маковський працює в сфері електронного управління протягом десяти років, має досвід реалізації проєктів як на місцевому, так і на державному рівнях, є фахівцем високого рівня, що дозволило йому перемогти в конкурсі на посаду держсекретаря.

У Державному агентстві з питань електронного уряду Маковський обіймав посаду директора генерального департаменту цифрової трансформації, а в Мінцифри керував директоратом публічних послуг.

З цим призначенням повністю сформована команда вищого керівництва міністерства.

Нагадаємо, 15 листопада Кабмін звільнив держсекретаря Мінцифри Олександра Риженка і призначив т.в.о. держсекретаря Маковського. Риженка звільнено за власним бажанням.