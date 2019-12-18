  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Команда Мінцифри поповнилася держсекретарем

    • Розсилка
    Дмитро Маковський працює в сфері електронного управління протягом десяти років - Команда Мінцифри поповнилася держсекретарем
    Дмитро Маковський працює в сфері електронного управління протягом десяти років
    Фото: thedigital.gov.ua

    Уряд призначив державним секретарем Міністерства цифрової трансформації Дмитра Маковського

    Кабінет міністрів призначив державним секретарем Міністерства цифрової трансформації Дмитра Маковського, який з 15 листопада тимчасово виконував обов'язки держсекретаря міністерства. Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

    У повідомленні наголошується, що Маковський працює в сфері електронного управління протягом десяти років, має досвід реалізації проєктів як на місцевому, так і на державному рівнях, є фахівцем високого рівня, що дозволило йому перемогти в конкурсі на посаду держсекретаря.

    У Державному агентстві з питань електронного уряду Маковський обіймав посаду директора генерального департаменту цифрової трансформації, а в Мінцифри керував директоратом публічних послуг.

    З цим призначенням повністю сформована команда вищого керівництва міністерства.

    Нагадаємо, 15 листопада Кабмін звільнив держсекретаря Мінцифри Олександра Риженка і призначив т.в.о. держсекретаря Маковського. Риженка звільнено за власним бажанням.

    Кабмін кадрові зміни уряд Міністерство цифрової трансформації України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ