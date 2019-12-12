Звільнений топ-менеджер «Нафтогазу» через суд вимагає поновлення на роботі
Віталій Волинець скаржиться на тиск
Відсторонений керівник трейдингового підрозділу НАК «Нафтогаз» Віталій Волинець судиться із керівництвом компанії через своє звільнення на початку цього року. У коментарі «Главкому» Волинець розповів, що справу розглядає Оболонський районний суд міста Києва.
«Перше засідання у цій справі вже відбулося 9 грудня, наступне має відбутися 30 січня. З боку НАКу приїхали десь п’ятеро осіб. НАК чомусь надає великого значення цьому трудовому спору, вбачає суспільний інтерес. Особисто я вважаю, що це просто елемент тиску», - розказав він.
За словами Волинця, він домагається поновлення на посаді із виплатою компенсації за вимушений пропуск, однак не налаштований надто оптимістично.
«Ми розуміємо, в якій країні живемо, тож цей спір може розглядатися у суді і рік, і два, і три. Для «Нафтогазу», наскільки я розумію, перемога принципова. Якби у нас не було шансів, ми б не зверталися до суду», - зазначив він.
Нагадаємо, весною цього року у «Нафтогазі» розгорівся скандал: за результатами аудиту виявився конфлікт інтересів у керівника інтегрованого газового бізнесу «Нафтогазу» Андрія Фаворова. Однак у підсумку роботу втратив керівник трейдингового підрозділу «Нафтогазу» Віталій Волинець та група його підлеглих. Вони не стали мовчати і підготували відеовідповідь з описом усіх зловживань свого кривдника.
Як відомо, розслідування щодо конфлікту інтересів Фаворова було ініційовано керівництвом «Нафтогазу» і підтримано наглядовою радою в лютому 2019 року після звернення виконавчого директора НАК Юрія Вітренка в службу комплаенса. Сам же Вітренко в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив, що не розуміє, чому звинувачення висунені проти Фаворова, а відсторонили від виконання обов’язків директора «Нафтогаз Трейдинг» Віталія Волинця, до якого не має жодних претензій.
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