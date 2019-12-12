Звільнений топ-менеджер «Нафтогазу» через суд вимагає поновлення на роботі



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Волинець: Якби у нас не було шансів, ми б не зверталися до суду

Віталій Волинець скаржиться на тиск

Відсторонений керівник трейдингового підрозділу НАК «Нафтогаз» Віталій Волинець судиться із керівництвом компанії через своє звільнення на початку цього року. У коментарі «Главкому» Волинець розповів, що справу розглядає Оболонський районний суд міста Києва.

«Перше засідання у цій справі вже відбулося 9 грудня, наступне має відбутися 30 січня. З боку НАКу приїхали десь п’ятеро осіб. НАК чомусь надає великого значення цьому трудовому спору, вбачає суспільний інтерес. Особисто я вважаю, що це просто елемент тиску», - розказав він.

За словами Волинця, він домагається поновлення на посаді із виплатою компенсації за вимушений пропуск, однак не налаштований надто оптимістично.

«Ми розуміємо, в якій країні живемо, тож цей спір може розглядатися у суді і рік, і два, і три. Для «Нафтогазу», наскільки я розумію, перемога принципова. Якби у нас не було шансів, ми б не зверталися до суду», - зазначив він.

Нагадаємо, весною цього року у «Нафтогазі» розгорівся скандал: за результатами аудиту виявився конфлікт інтересів у керівника інтегрованого газового бізнесу «Нафтогазу» Андрія Фаворова. Однак у підсумку роботу втратив керівник трейдингового підрозділу «Нафтогазу» Віталій Волинець та група його підлеглих. Вони не стали мовчати і підготували відеовідповідь з описом усіх зловживань свого кривдника.

Як відомо, розслідування щодо конфлікту інтересів Фаворова було ініційовано керівництвом «Нафтогазу» і підтримано наглядовою радою в лютому 2019 року після звернення виконавчого директора НАК Юрія Вітренка в службу комплаенса. Сам же Вітренко в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив, що не розуміє, чому звинувачення висунені проти Фаворова, а відсторонили від виконання обов’язків директора «Нафтогаз Трейдинг» Віталія Волинця, до якого не має жодних претензій.

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