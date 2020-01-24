Комітет Європарламенту схвалив угоду про Brexit



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Великобританія повинна покинути ЄС 31 січня

Пленарна сесія Європарламенту проголосує за угоду 29 січня, після чого документ буде відразу формально затверджений Радою ЄС

На екстреному засіданні комітет Європарламенту з конституційних справ підтримав угоду про Brexit.

Як повідомляють ЗМІ, з 26 членів комітету за схвалення документа проголосували 23 людини, троє висловилися проти.

«Пленарна сесія Європарламенту проголосує за угоду 29 січня, після чого документ буде відразу формально затверджений Радою ЄС. Великобританія повинна покинути ЄС 31 січня», - сказав глава комітету Антоніо Таяні.

«Країна залишає Євросоюз. Це історичний момент, але не час для святкування. Ми глибоко шкодуємо про це, але поважаємо суверенне рішення британського народу. Вихід Великобританії - це антитеза цінностям і цілям Євросоюзу, який несе своїм громадянам єдність і процвітання», - додав він.

«Сьогодні ми дали рекомендацію сесії Європарламенту затвердити цю угоду, голосування на якій буде остаточним», - заявив координатор ЄС з Brexit Гі Верхофстадт і додав, що продовжує сподіватися на той день, коли «британські депутати повернуться до Європарламенту».

Нагадаємо, законопроєкт про вихід Великої Британії з Євросоюзу набрав чинності після схвалення 23 січня королевою Єлизаветою ІІ.

Раніше законопроєкт про вихід Великої Британії з ЄС у середу, 22 січня, пройшов усі етапи затвердження в парламенті.