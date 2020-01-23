  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Фінішна пряма: королева Британії схвалила закон про Brexit

    • Розсилка
    Законопроєкт про Brexit набрав чинності після схвалення королевою Єлизаветою ІІ - Фінішна пряма: королева Британії схвалила закон про Brexit
    Законопроєкт про Brexit набрав чинності після схвалення королевою Єлизаветою ІІ

    Брюсселю ще потрібно зробити кілька кроків для того, щоб формалізувати угоду в міжнародному праві

    Законопроєкт про вихід Великої Британії з Євросоюзу набрав чинності після схвалення документу королевою Єлизаветою ІІ.

    Про це повідомляє Sky News із посиланням на віцеспікера Палати громад Наджела Еванса.

    «Brexit-угода (прем'єра - ред.) Бориса Джонсона стала законом у Великій Британії, відкривши шлях для виходу країні з ЄС наступного тижня», - йдеться у повідомленні.

    За словами Еванса, королева Єлизавета ІІ схвалила законопроєкт сьогодні.

    Брюсселю ще потрібно зробити кілька кроків для того, щоб формалізувати угоду в міжнародному праві.

    Зазначається, що у п'ятницю, 24 січня, очільники ЄС підпишуть угоду про вихід з блоку Британії. 29 січня Європарламент збереться для обговорення і ратифікації угоди.

    Британія перестане бути членом Європейського Союзу 31 січня.

    Раніше законопроєкт про вихід Великої Британії з ЄС у середу, 22 січня, пройшов усі етапи затвердження в парламенті.

    Це сталося після кількох поразок уряду, коли Палата лордів (верхня палата британського парламенту) більшістю проголосувала за забезпечення прав дітей-біженців на возз'єднання зі своїми родинами у Великій Британії після Brexit.

    ЄС закон Brexit політика Брюссель Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ