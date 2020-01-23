Фінішна пряма: королева Британії схвалила закон про Brexit



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Законопроєкт про Brexit набрав чинності після схвалення королевою Єлизаветою ІІ

Брюсселю ще потрібно зробити кілька кроків для того, щоб формалізувати угоду в міжнародному праві

Законопроєкт про вихід Великої Британії з Євросоюзу набрав чинності після схвалення документу королевою Єлизаветою ІІ.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на віцеспікера Палати громад Наджела Еванса.

«Brexit-угода (прем'єра - ред.) Бориса Джонсона стала законом у Великій Британії, відкривши шлях для виходу країні з ЄС наступного тижня», - йдеться у повідомленні.

За словами Еванса, королева Єлизавета ІІ схвалила законопроєкт сьогодні.

Брюсселю ще потрібно зробити кілька кроків для того, щоб формалізувати угоду в міжнародному праві.

Зазначається, що у п'ятницю, 24 січня, очільники ЄС підпишуть угоду про вихід з блоку Британії. 29 січня Європарламент збереться для обговорення і ратифікації угоди.

Британія перестане бути членом Європейського Союзу 31 січня.

Раніше законопроєкт про вихід Великої Британії з ЄС у середу, 22 січня, пройшов усі етапи затвердження в парламенті.

Це сталося після кількох поразок уряду, коли Палата лордів (верхня палата британського парламенту) більшістю проголосувала за забезпечення прав дітей-біженців на возз'єднання зі своїми родинами у Великій Британії після Brexit.