Наші кури нікуди не летять. Європа шокувала український уряд торгові війни

Європейська комісія зупинила імпорт в ЄС м'яса птиці і термічно необроблених м'ясних продуктів з птиці походженням із України

ЄС призупинив експорт м’яса птиці з України. В аналогічній ситуації Київ був поблажливішим

В Україні – перший за три роки спалах пташиного грипу Н5. І він вже призвів до торгової ізоляції. 22 січня Європейська комісія повідомила про те, що в односторонньому порядку зупинила імпорт в ЄС м'яса птиці і термічно необроблених м'ясних продуктів з птиці походженням із України. Відповідний лист було спрямовано на адресу Держспоживслужби

Випадок захворювання на пташиний грип був зареєстрований трьома днями раніше - 18 січня 2020 року, в Немирівському районі Вінницької області на агропідприємстві «Хутір». За попередньою версією, зараження відбулося від диких птахів. Як і належить за протоколом, було визначено вогнище інфекції, в ньому було знищено 22 тис. голів птиці, проводяться протиепізоотичні заходи. Також Україна як благонадійний торговий партнер відразу повідомила про виявлення випадку грипу птиці Євросоюзу.

На Вінничині було знищено 22 тис. голів птиці. Фото: vinbazar.com

«Приголомшливо несподівано»

Тарас Качка, заступник міністра економіки і торговий представник України днем раніше був переконаний, що поодинокий випадок у Вінницькій області не позначиться на режимі експортних поставок курятини.

У нього були всі підстави для такого оптимізму – протягом останнього місяця ЄС реєстрував спалахи пташиного грипу на своїй території (в тому числі - два випадки в Польщі в січні 2020), однак українська сторона не припиняла ввезення м'яса птиці з ЄС, посилаючись на «своєчасне рішення про зонування і налагоджений механізм інформування».

«Якби ми не ставилися один до одного вороже, ЄС б скористався цією можливістю і спробував би закрити імпорт з України в цілому. Це б запустило ланцюговий механізм взаємних обмежень. (цього сценарію обидві сторони хочуть уникнути)», - написав Качка 22-го січня вдень. І помилився…

Вже за кілька годин Єврокомісія закрила експорт м'яса птиці з України.

Це явна несиметричність реакції. Українська сторона вживала аналогічні європейським дії щодо недопущення поширення хвороби. «Україна відповідно до міжнародних зобов'язань, як член Світової організації торгівлі (СОТ) і Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин, невідкладно, на випередження попередила своїх міжнародних торгових партнерів про виявлення випадку грипу птиці. Українські заходи з контролю та ліквідації грипу птиці визнані еквівалентними тим, які здійснюються країнами-членами ЄС. З огляду на звіти численних місій з оцінки еквівалентності, результати переговорів і попередніх домовленостей, дане рішення ЄС є приголомшливо несподіваним для української сторони», - йдеться в повідомленні Держспоживслужби.

У Мінекономіки констатують, що рішення ЄС щодо обмеження ввезення м'яса птиці через випадок пташиного грипу у Вінницькій області «значно суворіше, ніж повинно бути». Делегація відомства вже на цьому тижні відправиться в Брюссель для переговорів, на яких буде намагатися звести повну заборону до зонування (ембарго на поставки з уражених областей). Однак навіть орієнтовні терміни, за які може вирішитися питання, там поки не вказують.

Тарас Качка, судячи по контенту на його Facebook сторінці зберігає оптимізм. У той же час, учасники ринку менш спокійні і мають низку претензій, в першу чергу, не до європейської сторони, а до свого уряду. Мінекономіки, ставши правонаступником Мінагпролітики, досі не перейняло в повній мірі його функцій і відповідальності.

Тарас Качка

Зокрема, експерти звертають увагу на те, що відомство, яке відповідає за біобезпеку в країні вже три місяці фактично без керівника, і це не може не позначатися на якості його роботи.

«На жаль, до сих пір не призначений голова Держпродспоживслужби, що може ускладнити ефективність її роботи. Однак сподіваємося, що відомство ефективно контролюватиме ситуацію з пташиним грипом і в найкоротші терміни почне роботу з відновлення поставок м'яса птиці на ринок ЄС», - говорить Роман Сластьон, генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу.

Ірина Паламар, голова Асоціації тваринників висловилася більш прямолінійно: «Подивіться в корінь проблеми - чому в принципі виникла ця загроза. Уже три місяці немає голови Держспоживслужби. А від цього відомства буквально залежить здоров'я нації. Прем'єр тягне на цей пост Сергія Глущенка, який вже працював тут в 2015 році і при якому з'явилася африканська чума свиней, яку ніяк не можуть побороти, - сказала вона. - Сьогодні ЄС закрив експорт м'яса птиці, завтра закриють експорт зерна і будуть повністю праві, оскільки є відповідний протокол».

При цьому глобальних наслідків для птахівничої галузі Паламар не прогнозує, оскільки (поки що) це єдиний локалізований випадок в країні - але саме його локальність вказує на упереджений підхід європейської сторони і нездатність українського Мінекономіки відстояти інтереси національного виробника.

Кури в грошах

Обсяг поставок м'яса птиці в ЄС з України стабільно збільшувався, що викликало закономірну напругу у європейських виробників. 90% експорту української курятини здійснює компанія «Миронівський хлібопродукт» (ТМ «Наша ряба») мільярдера Юрія Косюка. Експансія холдингу в ЄС, зокрема купівля в минулому році підприємства Perutnina Ptuj (Словенія) супроводжувалася протестами екологічних організацій або тими, хто за ними стоїть.

Виробничі майданчики холдингу МХП розташовані на території Вінницької області, поряд з вогнищем зараження. У компанії заявили, що вживають «всіх необхідних заходів щодо недопущення спалахів захворювання на ТОВ «Вінницька птахофабрика», яка розташована Тростянецькому районі».

За 11 місяців 2019 експорт курятини з України в ЄС склав $159,6 млн. На цей ринок йде майже третина всього експорту м'яса птиці з України. Серед країн ЄС основні покупці українського м'яса птиці - Нідерланди і Словаччина. У минулому році правила ввезення курятини на ринок ЄС були переглянуті: Європарламент 26 листопада ратифікував зміни в угоду між ЄС і Україною про збільшення квоти для безмитного експорту м'яса птиці. Домовленості передбачають поступове збільшення до 2021 року в 2,5 рази безмитних квот експорту української курятини і переробленого м'яса курки – до 70 тис. тонн в рік.

Віталій Кравченко, для «Главкома»