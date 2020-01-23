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    Статті

    Наші кури нікуди не летять. Європа шокувала український уряд

    торгові війни
    • Віталій Кравченко
    • Розсилка
    Європейська комісія зупинила імпорт в ЄС м'яса птиці і термічно необроблених м'ясних продуктів з птиці походженням із України - Наші кури нікуди не летять. Європа шокувала український уряд
    Європейська комісія зупинила імпорт в ЄС м'яса птиці і термічно необроблених м'ясних продуктів з птиці походженням із України

    ЄС призупинив експорт м’яса птиці з України. В аналогічній ситуації Київ був поблажливішим

    В Україні – перший за три роки спалах пташиного грипу Н5. І він вже призвів до торгової ізоляції. 22 січня Європейська комісія повідомила про те, що в односторонньому порядку зупинила імпорт в ЄС м'яса птиці і термічно необроблених м'ясних продуктів з птиці походженням із України. Відповідний лист було спрямовано на адресу Держспоживслужби

    Випадок захворювання на пташиний грип був зареєстрований трьома днями раніше - 18 січня 2020 року, в Немирівському районі Вінницької області на агропідприємстві «Хутір». За попередньою версією, зараження відбулося від диких птахів. Як і належить за протоколом, було визначено вогнище інфекції, в ньому було знищено 22 тис. голів птиці, проводяться протиепізоотичні заходи. Також Україна як благонадійний торговий партнер відразу повідомила про виявлення випадку грипу птиці Євросоюзу.

    Фото: vinbazar.com
    На Вінничині було знищено 22 тис. голів птиці. Фото: vinbazar.com

    «Приголомшливо несподівано»

    Тарас Качка, заступник міністра економіки і торговий представник України днем раніше був переконаний, що поодинокий випадок у Вінницькій області не позначиться на режимі експортних поставок курятини.

    У нього були всі підстави для такого оптимізму – протягом останнього місяця ЄС реєстрував спалахи пташиного грипу на своїй території (в тому числі - два випадки в Польщі в січні 2020), однак українська сторона не припиняла ввезення м'яса птиці з ЄС, посилаючись на «своєчасне рішення про зонування і налагоджений механізм інформування».

    «Якби ми не ставилися один до одного вороже, ЄС б скористався цією можливістю і спробував би закрити імпорт з України в цілому. Це б запустило ланцюговий механізм взаємних обмежень. (цього сценарію обидві сторони хочуть уникнути)», - написав Качка 22-го січня вдень. І помилився…

    Вже за кілька годин Єврокомісія закрила експорт м'яса птиці з України.

    Це явна несиметричність реакції. Українська сторона вживала аналогічні європейським дії щодо недопущення поширення хвороби. «Україна відповідно до міжнародних зобов'язань, як член Світової організації торгівлі (СОТ) і Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин, невідкладно, на випередження попередила своїх міжнародних торгових партнерів про виявлення випадку грипу птиці. Українські заходи з контролю та ліквідації грипу птиці визнані еквівалентними тим, які здійснюються країнами-членами ЄС. З огляду на звіти численних місій з оцінки еквівалентності, результати переговорів і попередніх домовленостей, дане рішення ЄС є приголомшливо несподіваним для української сторони», - йдеться в повідомленні Держспоживслужби.

    У Мінекономіки констатують, що рішення ЄС щодо обмеження ввезення м'яса птиці через випадок пташиного грипу у Вінницькій області «значно суворіше, ніж повинно бути». Делегація відомства вже на цьому тижні відправиться в Брюссель для переговорів, на яких буде намагатися звести повну заборону до зонування (ембарго на поставки з уражених областей). Однак навіть орієнтовні терміни, за які може вирішитися питання, там поки не вказують.

    Тарас Качка, судячи по контенту на його Facebook сторінці  зберігає оптимізм. У той же час, учасники ринку менш спокійні і мають низку претензій, в першу чергу, не до європейської сторони, а до свого уряду. Мінекономіки, ставши правонаступником Мінагпролітики, досі не перейняло в повній мірі його функцій і відповідальності.

    Тарас Качка
    Тарас Качка

    Зокрема, експерти звертають увагу на те, що відомство, яке відповідає за біобезпеку в країні вже три місяці фактично без керівника, і це не може не позначатися на якості його роботи.

    «На жаль, до сих пір не призначений голова Держпродспоживслужби, що може ускладнити ефективність її роботи. Однак сподіваємося, що відомство ефективно контролюватиме ситуацію з пташиним грипом і в найкоротші терміни почне роботу з відновлення поставок м'яса птиці на ринок ЄС», - говорить Роман Сластьон, генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу.

    Ірина Паламар, голова Асоціації тваринників висловилася більш прямолінійно: «Подивіться в корінь проблеми - чому в принципі виникла ця загроза. Уже три місяці немає голови Держспоживслужби. А від цього відомства буквально залежить здоров'я нації. Прем'єр тягне на цей пост Сергія Глущенка, який вже працював тут в 2015 році і при якому з'явилася африканська чума свиней, яку ніяк не можуть побороти, - сказала вона. - Сьогодні ЄС закрив експорт м'яса птиці, завтра закриють експорт зерна і будуть повністю праві, оскільки є відповідний протокол».

    При цьому глобальних наслідків для птахівничої галузі Паламар не прогнозує, оскільки (поки що) це єдиний локалізований випадок в країні - але саме його локальність вказує на упереджений підхід європейської сторони і нездатність українського Мінекономіки  відстояти інтереси національного виробника.

    Кури в грошах

    Обсяг поставок м'яса птиці в ЄС з України стабільно збільшувався, що викликало закономірну напругу у європейських виробників. 90% експорту української курятини здійснює компанія «Миронівський хлібопродукт» (ТМ «Наша ряба») мільярдера Юрія Косюка. Експансія холдингу в ЄС, зокрема купівля в минулому році підприємства Perutnina Ptuj (Словенія) супроводжувалася протестами екологічних організацій або тими, хто за ними стоїть.

    Виробничі майданчики холдингу МХП розташовані на території Вінницької області, поряд з вогнищем зараження. У компанії заявили, що вживають «всіх необхідних заходів щодо недопущення спалахів захворювання на ТОВ «Вінницька птахофабрика», яка розташована Тростянецькому районі».

    За 11 місяців 2019 експорт курятини з України в ЄС склав $159,6 млн. На цей ринок йде майже третина всього експорту м'яса птиці з України. Серед країн ЄС основні покупці українського м'яса птиці - Нідерланди і Словаччина. У минулому році правила ввезення курятини на ринок ЄС були переглянуті: Європарламент 26 листопада ратифікував зміни в угоду між ЄС і Україною про збільшення квоти для безмитного експорту м'яса птиці. Домовленості передбачають поступове збільшення до 2021 року в 2,5 рази безмитних квот експорту української курятини і переробленого м'яса курки – до 70 тис. тонн в рік.

    Віталій Кравченко, для «Главкома»

    ЄС Європарламент Словаччина ембарго Європа Мінекономіки Вінниця Словенія Вінниччина хвороби Наша Ряба
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