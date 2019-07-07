Комітет Парламентської асамблеї ОБСЄ закликав Росію вивести війська з України і повернути Крим



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Резолюцію «Сприяння стійкому розвитку в інтересах зміцнення безпеки: роль парламентів» було ухвалено 6 липня

Загальний комітет із політичних питань та безпеки Парламентської Асамблеї ОБСЄ схвалив резолюцію із закликом забезпечити деокупацію Криму та вивести збройні сили РФ з України.

Резолюція «Сприяння стійкому розвитку в інтересах зміцнення безпеки: роль парламентів» ухвалена в суботу на засіданні комітету в рамках ХХVІІІ щорічної сесії ПА ОБСЄ у Люксембургу.

«Парламентська Асамблея ОБСЄ… закликає припинити військові дії у Східній Україні, здійснити повне виведення великокаліберного озброєння всіма сторонами, негайно покласти край застосуванню протипіхотних мін та збільшити внесок у зусилля з розмінування, забезпечити деокупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, виведення російських збройних сил з української території та всеосяжне врегулювання конфлікту на основі Мінських домовленостей, зокрема, визначених ними зобов’язань, які не були виконані Російською Федерацією», - йдеться у пункті 21 резолюції.

Навколо цього пункту розгорнулися гарячі дебати, оскільки російська сторона виступила із поправкою, запропонувавши усунути з резолюції згадку про необхідність забезпечення деокупації Криму та виведення російських збройних сил з української території, а також заклик до РФ виконати свої зобов’язання в рамках Мінських домовленостей, яких вона не виконує.

Члени української делегації у своїх виступах гостро засудили запропоновану росіянами поправку та закликали присутніх не підтримувати її.

«У моїй країні люди вмирають. І ми не повинні стримуватися, щоб присоромити агресора, тут, на цій Асамблеї. Ми не повинні намагатися шукати нейтральну мову. Ми маємо засудити тих, хто веде війну проти моєї країни», - наголосила, зокрема, член українського делегації в ПА ОБСЄ Ольга Бєлькова.

Російську поправку також не підтримав доповідач резолюції Аллан Фаррел (Ірландія).

У результаті голосування поправка російської делегації була відхилена.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Захід домовився із РФ про наших моряків без участі президента Зеленського.

Як відомо, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити три українські військові кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу» та повернути їх під контроль України, а також звільнити 24 захоплених українських моряків.

Росія ж заявила, що не визнає компетентності цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

Згодом Зеленський в прямому ефірі попросив російського лідера повернути додому українських моряків, захоплених в листопаді 2018 року біля Керченської протоки.

Нагадаємо, українським морякам, яких захопила ФСБ РФ, загрожує до шести років за ґратами.

25 червня прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія і надалі не вважає інцидент з українськими кораблями біля Керченської протоки підсудним Міжнародному трибуналу з морського права ООН.

Джерело: Укрінформ