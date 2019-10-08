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    У держбюджеті-2020 на безпеку і оборону виділять 245 млрд грн

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    У держбюджеті-2020 на безпеку і оборону виділять 245 млрд грн

    Маркарова повідомила, що 136 мільярдів гривень (3% ВВП) підуть безпосередньо Міністерству оборони

    Видатки на оборону, передбачені проєктом Державного бюджету на наступний рік, є найбільшими за усі роки.

    Про це 8 жовтня на брифінгу повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.

    «Весь бюджет на безпеку і оборону – це 245,8 млрд грн, це 5,4% від ВВП», - заявила Маркарова.

    Міністр додала, що 136 мільярдів гривень (3% ВВП) підуть безпосередньо Міністерству оборони. Маркарова уточнила, що це позиція президента, яку «почув уряд». 

    «Це буде найбільша цифра, яка виділялась безпосередньо на оборону», - підкреслила очільниця Мінфіну.

    Раніше повідомлялося, що РНБО проведе засідання перед другим читанням проєкту Держбюджету-2020.

    Зазначимо, бюджет на 2020 рік Верховна Рада України прийме не пізніше 1 грудня, про що свідчить орієнтовний графік розгляду проєкту закону про держбюджет.

    20 вересня Маркарова представила нардепам проєкт Держбюджету-2020.

    Нагадаємо, проєкт Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» 15 вереснянадійшов у Верховну Раду. Проєкт державного бюджету розрахували за курсом $28,2.

    В бюджеті на 2020 рік закладено 47,6 млрд на субсидії.

    Верховна Рада ЗСУ бюджет Міноборони армія оборонна реформа Держбюджет ВВП уряд Оксана Маркарова
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