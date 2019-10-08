У держбюджеті-2020 на безпеку і оборону виділять 245 млрд грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Маркарова повідомила, що 136 мільярдів гривень (3% ВВП) підуть безпосередньо Міністерству оборони

Видатки на оборону, передбачені проєктом Державного бюджету на наступний рік, є найбільшими за усі роки.

Про це 8 жовтня на брифінгу повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.

«Весь бюджет на безпеку і оборону – це 245,8 млрд грн, це 5,4% від ВВП», - заявила Маркарова.

Міністр додала, що 136 мільярдів гривень (3% ВВП) підуть безпосередньо Міністерству оборони. Маркарова уточнила, що це позиція президента, яку «почув уряд».

«Це буде найбільша цифра, яка виділялась безпосередньо на оборону», - підкреслила очільниця Мінфіну.

Раніше повідомлялося, що РНБО проведе засідання перед другим читанням проєкту Держбюджету-2020.

Зазначимо, бюджет на 2020 рік Верховна Рада України прийме не пізніше 1 грудня, про що свідчить орієнтовний графік розгляду проєкту закону про держбюджет.

20 вересня Маркарова представила нардепам проєкт Держбюджету-2020.

Нагадаємо, проєкт Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» 15 вереснянадійшов у Верховну Раду. Проєкт державного бюджету розрахували за курсом $28,2.

В бюджеті на 2020 рік закладено 47,6 млрд на субсидії.