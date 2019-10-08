У держбюджеті-2020 на безпеку і оборону виділять 245 млрд грн
Маркарова повідомила, що 136 мільярдів гривень (3% ВВП) підуть безпосередньо Міністерству оборони
Видатки на оборону, передбачені проєктом Державного бюджету на наступний рік, є найбільшими за усі роки.
Про це 8 жовтня на брифінгу повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.
«Весь бюджет на безпеку і оборону – це 245,8 млрд грн, це 5,4% від ВВП», - заявила Маркарова.
Міністр додала, що 136 мільярдів гривень (3% ВВП) підуть безпосередньо Міністерству оборони. Маркарова уточнила, що це позиція президента, яку «почув уряд».
«Це буде найбільша цифра, яка виділялась безпосередньо на оборону», - підкреслила очільниця Мінфіну.
Раніше повідомлялося, що РНБО проведе засідання перед другим читанням проєкту Держбюджету-2020.
Зазначимо, бюджет на 2020 рік Верховна Рада України прийме не пізніше 1 грудня, про що свідчить орієнтовний графік розгляду проєкту закону про держбюджет.
20 вересня Маркарова представила нардепам проєкт Держбюджету-2020.
Нагадаємо, проєкт Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» 15 вереснянадійшов у Верховну Раду. Проєкт державного бюджету розрахували за курсом $28,2.
В бюджеті на 2020 рік закладено 47,6 млрд на субсидії.