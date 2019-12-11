Як виглядають основні помилки при запровадженні ринку землі

Останні півроку земельної реформи - це шлях істерики, дурості, хаосу і помилок

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Ружьишко, конечно, зависелось.

Рынок земли могли ввести еще лет 10 назад, но получилось, как получилось, и оружие оказалось в руках недееспособных.

Объективно, последние полгода этой реформы - это сплошь путь истерики, глупости, хаоса и ошибок. Их было так много, что в какой-то момент я стала записывать.

На сегодня имеем следующие:

1. Провальный заставочный форум в «Парковом». Кто-то из кинематографистов сформулировал формулу хорошего хорора: Стартуем с ядерного взрыва и потом наращиваем напряжение. Начинать кампанию с криков «ганьба» в лицо премьеру – это и есть ядерный гриб.

2. Плохие спикеры. Если спикер срывается на истерику, так что даже невозмутимому Шустеру изменяет выдержка – то, возможно, это не лучший спикер. Но спикер с маской высокомерия на молодом лице - это еще хуже. При этом, для разнообразия, есть очень адекватный здравомыслящий земельный омбудсмен, но его задействуют минимально.

3. Советником ПМ по земельной реформе назначен близкий родственник крупнейшего латифундиста в стране. Алексей – прекрасный парень, и против холдингов я тоже ничего не имею, но зачем давать дополнительный повод для обоснования тезиса «реформа в интересах крупного бизнеса»? Неужели он не ходил бы на эфиры в качестве скромного эксперта и не топил бы за рынок, это ж его осознанная последовательная позиция N лет.

4. В паблик слили коммуникационный план кампании. Это выявило две проблемы: проблемы с конфиденциальностью и слабенький тезисный ряд. Лоховство, если по-простому.

5. В паблик слили стратегический план продвижения реформы. Я хз как, но думаю причина та же, и что и в предыдущем пункте.

6. Активное рассмотрение законопроекта началось в середине ноября, когда аграрии уже собрали кукурузу и фри ту гоу на Киев. Но зачем учитывать циклы агропроизводства, если можно не учитывать.

7. Пафос и общение на сложных щах. Позиция «это не мы лажаем, это просто люди глупые, обратим язычников в христианство». Без комментариев, но делать лица попроще – это всегда хорошая идея.

8. Коммуникационщики плохо работают. Работают плохо. Плохо очень работают, говорю. Ну не знаю, как еще прямее сказать.

9. Обвинение фермеров в том, что они наживаются на пайщиках. Нельзя принять реформу, которая касается всех участников рынка, назначив врагами какую-то одну группу. Кроме того, что фермеры не терпилы, так еще и во многих селах они основные работодатели и гаранты социальной стабильности. В отличие от.

10. Враг в лице ЮВТ.

11. Масса странных инициатив, которые в комплексе смотрятся очень плохо: всплывшая поправка про отмену НДС при экспорте, снижение объема агродотаций, их перетасовка и тд.

12. Основной ужас: многократное изменение базовых параметров модели рынка – сроков введения, перечня участников, лимитов на концентрацию. Если авторы переписывают концепт на ходу, они сами не считают предложенную модель оптимальной, а значит не могут убедить в этом других.

13. Идея пролезть на рейтинге 73% как базовая. Во-первых, там уже не 73%. Во-вторых - почему из этого кошелька нужно оплачивать такое количество лаж?

Сегодняшней дракой в агрокомитете все возможные днища уже пробиты. Очень надеюсь, что завтра примут, пока кого-то всерьез не покалечили.

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