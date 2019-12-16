  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Фурса
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Тимошенко, маніпулюючи болем Голодомору, закликає протестувати проти ринку землі

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    <p>Голодомор виник тому, що всю землю контролювала держава. Що закликає зробити Тимошенко? Правильно, контролювати землю державою</p> - Тимошенко, маніпулюючи болем Голодомору, закликає протестувати проти ринку землі

    Голодомор виник тому, що всю землю контролювала держава. Що закликає зробити Тимошенко? Правильно, контролювати землю державою

    Ідеологічні спадкоємці комуністів в своїх брудних цілях використовують пам'ять про трагедію, організовану комуністами

    Мовою оригіналу

    Что такое аморальность? Это манипулировать болезненной для общества темой, трагедией миллионов людей ради своего меркантильного интереса.

    Юля, защитница земли, призывает протестовать против рынка земли и здравого смысла, манипулируя болью Голодомора.

    Это бесчестно и подло. А еще - это страшная манипуляция. Потому что Голодомор возник не на пустом месте, а в результате победы коммунистов. Коммунисты отменили частную собственность и забрали у людей землю. А потом забрали еду. Не буржуи, капиталисты и сторонники рынка, а именно коммунисты. Коммунисты целенаправленно убивали украинцев.

    Голодомор возник потому, что всю землю контролировало государство.

    Что призывает сделать Юля? Правильно, контролировать землю государством.

    Что такое рынок земли? Это декомунизация экономики. Это возврат людям полноценного права частной собственности. Рынок земли дает людям право, как купить землю, так и продать. Это наконец-то возврат к тому, что было всегда в Украине до прихода коммунистов.

    Где гарантия того, что Голодомор не повторится? Это свобода, в том числе свобода экономическая. Это святость частной собственности.

    И не идеологическим наследникам коммунистов использовать память о трагедии, организованной коммунистами, в своих грязных целях...

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Юлія Тимошенко популізм мораторій на продаж землі Голодомор 1932-1933 років
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Антін Мухарський
    Антін Мухарський

    Український митець, письменник, шоумен

    Василь Голян
    Василь Голян

    Економіст

    Микола Капітоненко
    Микола Капітоненко

    Експерт Міжнародного центру перспективних досліджен

    Сергій Грабовський
    Сергій Грабовський

    Політичний аналітик

    Сергій Тихий
    Сергій Тихий

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ