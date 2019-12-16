Тимошенко, маніпулюючи болем Голодомору, закликає протестувати проти ринку землі

Ідеологічні спадкоємці комуністів в своїх брудних цілях використовують пам'ять про трагедію, організовану комуністами

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Что такое аморальность? Это манипулировать болезненной для общества темой, трагедией миллионов людей ради своего меркантильного интереса.

Юля, защитница земли, призывает протестовать против рынка земли и здравого смысла, манипулируя болью Голодомора.

Это бесчестно и подло. А еще - это страшная манипуляция. Потому что Голодомор возник не на пустом месте, а в результате победы коммунистов. Коммунисты отменили частную собственность и забрали у людей землю. А потом забрали еду. Не буржуи, капиталисты и сторонники рынка, а именно коммунисты. Коммунисты целенаправленно убивали украинцев.

Голодомор возник потому, что всю землю контролировало государство.

Что призывает сделать Юля? Правильно, контролировать землю государством.

Что такое рынок земли? Это декомунизация экономики. Это возврат людям полноценного права частной собственности. Рынок земли дает людям право, как купить землю, так и продать. Это наконец-то возврат к тому, что было всегда в Украине до прихода коммунистов.

Где гарантия того, что Голодомор не повторится? Это свобода, в том числе свобода экономическая. Это святость частной собственности.

И не идеологическим наследникам коммунистов использовать память о трагедии, организованной коммунистами, в своих грязных целях...