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    Шість тисяч правок: Арахамія сумнівається, що закон про землю приймуть до нового року

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    <span>Голова фракції &laquo;Слуга народу&raquo; Давид Арахамія&nbsp;нагадав про вже ухвалену &laquo;дуже важливу поправку&raquo;, що забороняє володіння землею іноземцям, і проведення з цього питання референдуму</span> - Шість тисяч правок: Арахамія сумнівається, що закон про землю приймуть до нового року
    Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія нагадав про вже ухвалену «дуже важливу поправку», що забороняє володіння землею іноземцям, і проведення з цього питання референдуму

    Лідер фракції «Слуга народу» зазначив, що опозиційні сили в парламенті не хочуть, щоб земельний законопроєкт розглядали

    Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія сумнівається, що до Нового року Верховна Рада ухвалить законопроєкт про запуск ринку землі сільськогосподарського призначення.

    «Така мета у нас - почати землю розглядати (до Нового року, - ред.), але враховуючи те, що кількість поправок збільшується щодня, учора-позавчора було 3900, а сьогодні вже 4400, а я так прогнозую, що буде до 6 тис. правок», - назвав Арахамія журналістам причину, через яку парламент навряд чи до 1 січня 2020 року ухвалить цей законопроєкт.

    Арахамія також нагадав, що опозиційні сили в парламенті не хочуть, щоб цей законопроєкт розглядали.

    За словами лідера фракції, профільному комітету потрібен ще час, щоб усі ці правки розглянути і звести їх у порівняльну таблицю.

    Давид Арахамія нагадав і про вже ухвалену «дуже важливу поправку», що забороняє володіння землею іноземцям, і проведення з цього питання референдуму.

    Як повідомлялося, 13 листопада Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №2178-10 «Про обіг земель сільськогосподарського призначення», який передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження сільгоспземель усіх форм власності. За відповідне рішення проголосували 240 народних депутатів: 227 депутатів фракції «Слуга народу» і 13 позафракційних.

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков припускає, що референдум щодо ринку землі може відбутися раніше за 2024 рік, але не між першим і другим читаннями відповідного законопроєкту.

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    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Верховна Рада земля закон Дмитро Разумков Давид Арахамія парламент
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