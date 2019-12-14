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    Закон про ринок землі не прийнятий, мораторій не подовжено. Що буде з нового року?

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    Фракція &laquo;Слуга народу&raquo; не має наміру продовжувати цього року мораторій на продаж землі - Закон про ринок землі не прийнятий, мораторій не подовжено. Що буде з нового року?
    Фракція «Слуга народу» не має наміру продовжувати цього року мораторій на продаж землі

    У фракції «Слуга народу» вважають, що мораторій все одно діятиме

    Фракція «Слуга народу» не має наміру продовжувати цього року мораторій на продаж землі, чинність якого спливає 1 січня 2020 року. Голова Аграрного комітету Верховної Ради Микола Сольський розповів, що партія проводить консультації з юристами з приводу того, як буде функціонувати ринок землі до прийняття рамкового закону. На думку Сольського, набудуть чинності перехідні положення Земельного кодексу і мораторій діятиме далі.

    Зокрема, в законі йдеться, що продаж землі не допускається «до набуття чинності закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніш ніж 1 січня 2020 року».

    Верховна Рада 13 листопада прийняла в першому читанні законопроєкт №2178-10 про обіг ринку земель сільськогосподарського призначення. Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що до кінця року парламент не встигне розглянути закон у другому читанні.

    Джерело: LB.ua

    мораторій на продаж землі
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