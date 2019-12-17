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    Сьогодні перекриють центр Києва через масові демонстрації

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    Поліція повідомляє про часткове обмеження дорожнього руху в столиці - Сьогодні перекриють центр Києва через масові демонстрації
    Поліція повідомляє про часткове обмеження дорожнього руху в столиці

    Правоохоронці просять киян поставитися з розумінням до заходів безпеки

    Сьогодні, 17 грудня, заплановане перекриття центру Києва через масові протести під Верховною Радою. Столицю частково перекриють заради безпеки киян і гостей міста.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    Зазначається, що під час демонстрацій планують використовувати велику кількість авто і сценічне обладнання.

    «Аби забезпечити безпеку та комфорт мешканців та гостей столиці, на деяких ділянках столичних автошляхів буде обмежено в’їзд великогабаритного, вантажного та спеціального транспорту», - йдеться в повідомленні.

    Правоохоронці радять громадянам із розумінням поставитися до відповідних заходів, а також рекомендують за можливості відмовитися від пересуванням на власному транспорті центром столиці.

    Раніше повідомлялося, що Асоціація фермерів та приватних землевласників буде пікетувати ВР. Демонстранти у вівторок, 17 грудня, о 9:00 зберуться біля Верховної Ради.

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