Сьогодні перекриють центр Києва через масові демонстрації



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Поліція повідомляє про часткове обмеження дорожнього руху в столиці

Правоохоронці просять киян поставитися з розумінням до заходів безпеки

Сьогодні, 17 грудня, заплановане перекриття центру Києва через масові протести під Верховною Радою. Столицю частково перекриють заради безпеки киян і гостей міста.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що під час демонстрацій планують використовувати велику кількість авто і сценічне обладнання.

«Аби забезпечити безпеку та комфорт мешканців та гостей столиці, на деяких ділянках столичних автошляхів буде обмежено в’їзд великогабаритного, вантажного та спеціального транспорту», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці радять громадянам із розумінням поставитися до відповідних заходів, а також рекомендують за можливості відмовитися від пересуванням на власному транспорті центром столиці.

Раніше повідомлялося, що Асоціація фермерів та приватних землевласників буде пікетувати ВР. Демонстранти у вівторок, 17 грудня, о 9:00 зберуться біля Верховної Ради.