Комітет виборців назвав фракції, які пропустили найбільше голосувань Ради у грудні



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Невисокі показники голосувань у депутатів «Опозиційної платформи – За життя» та «Батьківщини», які взяли участь лише в 62% голосувань Ради

Комітет виборців проаналізував участь парламентських фракцій та груп у голосуваннях Верховної Ради в грудні. Показники участі в голосуваннях суттєво відрізнялися в залежності від того, до якої політичної сили входять народні депутати. Про це йдеться у повідомленні КВУ у Facebook.