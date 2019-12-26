В партії Зеленського пропонують нову схему легалізації грального бізнесу зі вступним збором у 10 млн доларів



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20 грудня уряд України оголосив про заборону грального бізнесу

Законопроект передбачає заборону реклами грального бізнесу та обмеження віку гравців

Депутат від «Слуги народу» Дар'я Володіна представила профільному Комітету Верховної Ради новий законопроект про легалізацію грального бізнесу. Головною умовою нової ініціативи є принцип вхідного квитка - учасники ринку один раз сплачують ліцензію, вартістю 10 млн доларів, і отримують право вести діяльність на 5 років, протягом яких більше не роблять ніяких відрахувань державі.

Згідно з пропозицією, всього може бути реалізовано лише 10 таких ліцензій. Учасник аукціону повинен мати статутний фонд не менше 30 млн грн.

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Кількість пунктів прийому ставок також буде обмежена до 260 по всій країні - один пункт прийняття ставок у кожного ліцензіата буде працювати в кожному регіоні, і ще два пункти - в Києві. Крім того пропонують обмежити місця, де можна розташовувати такі пункти - не ближче 500 метрів від соціальної інфраструктури - шкіл, університетів, лікарень.

Важливими умовами нового законопроекту є заборона грати громадянам до 21 року та заборона реклами азартних ігор.