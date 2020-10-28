Комітет зі свободи слова заборонив журналістам 22 видань відвідувати Раду



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Чиновниця попросила позбавити акредитації журналістів тих видань, які ходять в парламент, але не висвітлюють діяльність Ради

Оприлюднено список видань, чиїх представників не пускатимуть до парламенту

Комітет Верховної Ради зі свободи слова заборонив журналістам 22 видань відвідувати парламент. До цього чорного списку потрапили навіть журналісти-розслідувачі «Слідства.Інфо».

Про це повідомляється на сайті комітету.

Згідно з протоколом засідання комітету парламенту з питань свободи слова від 20 жовтня, відвідувати Ради заборонили журналістам 22 ЗМІ. Рішення ухвалили за зверненням керівника пресслужби Апарату парламенту Ірини Кармелюк.

«На сьогоднішній день в парламенті акредитовано 2934 людини від 512 ЗМІ. Оскільки процедура реєстрації ЗМІ дуже проста, то людей акредитується просто безліч, вони валом йдуть. Ми здійснюємо раз на рік перевірку і деяким ЗМІ надсилаємо листи з проханням надати матеріали про роботу парламенту. На запит до 22 ЗМІ відповіли лише три, а інші не надали», - розповіла Кармелюк.

Вона попросила комітет позбавити акредитації журналістів тих видань, які не висвітлюють діяльність Верховної Ради. За її словами, мова йде про 22 ЗМІ та близько сотню кореспондентів.

Кармелюк заявляє, що «це не обмеження журналістів», мовляв, якщо вони доведуть, що висвітлюють роботу парламенту, то їм можуть відновити акредитацію.

У цьому списку також виявилося видання «Слідство.Інфо». За словами його керівника Ганни Бабинець, це є «наступом на свободу слова і тиск на незалежні медіа з боку державних органів».

Вона також заявила у Facebook, що це рішення комітету будуть оскаржувати та обов'язково повідомлять про це всім міжнародним організаціям.

Зазначимо, що у статті 26 закону «Про інформацію» є вичерпний перелік причин, через які журналістів можуть позбавити акредитації. Це:

подання ним відповідної заяви;

неодноразового грубого порушення ним обов'язків, визначених цією статтею;

звернення засобу масової інформації, за поданням якого здійснена акредитація.

Причини «не висвітлюють роботу Верховної Ради» у законі немає.