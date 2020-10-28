Журнал Charlie Hebdo опублікував карикатуру на Ердогана



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Влада Туреччини різко засудила публікацію карикатури на Реджепа Таїпа Ердогана

На малюнку президент Туреччини зображений напівоголеним із випивкою в руці

Французький журнал Charlie Hebdo опублікував карикатуру на президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

На малюнку президент Туреччини зображений напівоголеним із випивкою в руці. Також він пристає до офіціантки в хіджабі.

«Ердоган у приватному житті дуже грайливий», – пише журнал.

Влада Туреччини різко засудила публікацію карикатури. Про це в Twitter заявив прессекретар Ердогана Фахреттін Алтун.

«Ми засуджуємо огидну спробу посіяти за допомогою цієї публікації культурний расизм і ненависть», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав бойкотувати французькі товари через антиісламську політику президента Франції Еммануеля Макрона.

Макрон минулого тижня заявив, що не буде перешкоджати публікації образливих карикатур на пророка Мухаммеда, посилаючись на свободу висловлення думок. Ця заява викликала обурення в арабському і мусульманському світі. У соцмережах мусульманських країн стали ширитись заклики до бойкоту французьких товарів.

Туреччина стала однією з країн, яка найбільш жорстко відреагувала на висловлювання французького президента.

Нагадаємо, 24 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Макрону потрібно «лікувати психіку» через політику президента Франції щодо мусульманської меншини.

Після цього Франція відкликала свого посла в Туреччині для консультацій.