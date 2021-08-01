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    Комітети на підтримку Трампа зібрали рекордну кількість пожертв

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    Колишній президент зажадав від організацій Республіканської партії припинити користуватися його ім'ям для збору коштів - Комітети на підтримку Трампа зібрали рекордну кількість пожертв
    Колишній президент зажадав від організацій Республіканської партії припинити користуватися його ім'ям для збору коштів
    Фото з відкритих джерел

    Загалом експрезиденту США офірували понад $100 млн

    Комітети політичних дій (PAC) колишнього президента США Дональда Трампа зібрали за першу половину 2020 року понад $82 млн пожертвувань, повідомляє The Washington Post відомості, розкриті Федеральної виборчої комісії. На рахунках комітетів зберігається $ 102 млн. Politico відзначає, що це перший випадок в історії США, коли політичні структури колишнього президента у своєму розпорядженні більш ніж $100 млн.

    Основні комітети, підконтрольні Трампу – Save America PAC і Make America Great Again PAC. Перший був заснований під кінець президентських виборів 2020 року. За останні місяці минулого року структури зібрали пожертвувань на суму $ 31 млн.

    Дональд Трамп під час виступів і в розсилках із закликами до пожертвувань заявляє, що результати президентських виборів були сфальсифіковані. У березні Politico повідомляв, що колишній президент зажадав від організацій Республіканської партії припинити користуватися його ім'ям для збору коштів.

    Напередодні Мін'юст США доручив Мінфіну передати податкові декларації Дональда Трампа в профільний комітет Палати представників. За даними газети The New York Times, Дональд Трамп протягом десяти років не платив прибутковий податок, використовуючи в залік збитки, отримані в 1980-х і 1990-х роках.

    Ткож експрезидент США Дональд Трамп вважає, що йому вдалося серйозно ускладнити будівництво газопроводу «Північний потік-2», а чинна вашингтонська адміністрація на чолі з демократом Джо Байденом цього не робить.

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    Теги: США Дональд Трамп будівництво партії президент
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    Комітети на підтримку Трампа зібрали рекордну кількість пожертв