Комітети на підтримку Трампа зібрали рекордну кількість пожертв

Колишній президент зажадав від організацій Республіканської партії припинити користуватися його ім'ям для збору коштів

Загалом експрезиденту США офірували понад $100 млн

Комітети політичних дій (PAC) колишнього президента США Дональда Трампа зібрали за першу половину 2020 року понад $82 млн пожертвувань, повідомляє The Washington Post відомості, розкриті Федеральної виборчої комісії. На рахунках комітетів зберігається $ 102 млн. Politico відзначає, що це перший випадок в історії США, коли політичні структури колишнього президента у своєму розпорядженні більш ніж $100 млн.

Основні комітети, підконтрольні Трампу – Save America PAC і Make America Great Again PAC. Перший був заснований під кінець президентських виборів 2020 року. За останні місяці минулого року структури зібрали пожертвувань на суму $ 31 млн.

Дональд Трамп під час виступів і в розсилках із закликами до пожертвувань заявляє, що результати президентських виборів були сфальсифіковані. У березні Politico повідомляв, що колишній президент зажадав від організацій Республіканської партії припинити користуватися його ім'ям для збору коштів.

Напередодні Мін'юст США доручив Мінфіну передати податкові декларації Дональда Трампа в профільний комітет Палати представників. За даними газети The New York Times, Дональд Трамп протягом десяти років не платив прибутковий податок, використовуючи в залік збитки, отримані в 1980-х і 1990-х роках.

Ткож експрезидент США Дональд Трамп вважає, що йому вдалося серйозно ускладнити будівництво газопроводу «Північний потік-2», а чинна вашингтонська адміністрація на чолі з демократом Джо Байденом цього не робить.