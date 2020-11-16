Кампанія Трампа відмовилася від більшої частини позову в Пенсильванії

Кампанія Трампа продовжує домагатися постанови суду, що забороняє держсекретареві Пенсильванії ратифікувати результат

Кампанія президента США Дональда Трампа відмовилася від більшої частини позову, поданого з метою перешкодити Пенсильванії засвідчити її результати на президентських виборах, звузивши справу до невеликої кількості бюлетенів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У зміненому позові, поданому до федерального суду, кампанія Трампа відмовилася від твердження про те, що співробітники виборчих комісій незаконно заблокували спостерігачам можливість спостерігати за підрахунком поштових бюлетенів у Філадельфії та Піттсбурзі.

Наразі позов сфокусований на твердженні про те, що демократичні округи незаконно дозволили виборцям виправляти помилки у своїх бюлетенях, що відправляються поштою, в порушення закону штату.

Офіційні особи заявили, що суперечка зачіпає невелику кількість бюлетенів в штаті, де, за прогнозами, демократ Джо Байден переможе з перевагою понад 60 000 голосів.

Посадові особи Пенсильванії попросили суддю відхилити позов Трампа, заявивши, що спостерігачам на виборах було дозволено оцінювати обробку бюлетенів, відправлених поштою, і що у всіх округах штату було дозволено інформувати жителів, якщо їх відправлені поштою бюлетені були неповними, навіть якщо це не було обов'язковим для них.

Кампанія Трампа продовжує домагатися постанови суду, що забороняє держсекретареві Пенсильванії ратифікувати результат.

15 листопада Трамп вперше опосередковано визнав перемогу Байдена, але додав, що демократу це вдалося завдяки «фальсифікаціям».

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів стає кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набирає 232 голоси.

Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.

Підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада.

Трамп має реальні шанси повернутися до Білого дому у 2024 році, після наступних президентських виборів у США. Про це зокрема свідчить потужна підтримка Трампа на виборах 2020 року, яка може зберегтися і до наступних виборів. Наразі у середовищі республіканців немає яскравою постаті, яка могла б суперничати з Трампом по популярності.

На думку оглядачів, для цього Трамп повинен визнати поразку та забезпечити плавний перехід влади до команди Джо Байдена. Інший варіант поведінки лише зашкодить йому у майбутньому та відштовхне прихильників.

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