З'їзд Республіканської партії США 24 серпня оголосить Трампа кандидатом на посаду президента



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Під час конвенції очікуються виступи самого Трампа, його дружини Меланії, а також інших членів сім'ї Трампа і віце-президента США Майка Пенса

Зібрання Республіканської партії триватиме з 24 до 27 серпня

У місті Шарлотт (штат Північна Кароліна, США) у понеділок, 24 серпня, відкривається Національний з'їзд Республіканської партії, на якому на пост президента буде офіційно висунуто кандидатуру чинного глави держави Дональда Трампа.

Як зазначала британська телерадіокорпорація Бі-бі-сі, Республіканська партія, на відміну від Демократичної, планує провести низку очних заходів, незважаючи на пандемію коронавірусу.

«Учасникам і гостям заходів буде необхідно дотримуватися правил соціального дистанціювання і носити маски. Крім того, республіканці будуть використовувати бейджі, які дозволяють відстежувати пересування людей», - йдеться у повідомленні.

Конвенція триватиме з 24 до 27 серпня. У понеділок темою конвенції буде «Земля обітована», у вівторок – «Земля можливостей», середу – «Земля героїв». Темою четверга, який є завершальним днем конвенції, буде «Земля величі». Саме цього дня Трамп виступить з промовою в Білому домі, в якій офіційно прийме пропозицію Республіканської партії балотуватися на пост президента США.

За даними газети The Washington Post, під час конвенції очікуються виступи самого Трампа, його дружини Меланії, а також інших членів сім'ї Трампа і віце-президента США Майка Пенса.

Як повідомляє газета, незважаючи на те, що Республіканська партія не опублікувала офіційний список спікерів, з великою ймовірністю на конвенції виступатимуть член Палати представників Метт Гатц, колишній постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі, лідер фракції меншості в Палаті представників Кевін Маккарті, сенатори Тім Скотт і Джоні Ернст та інші.

Крім того, очікується виступ Марка і Патриції МакКлоски - подружньої пари з Сент-Луїса (штат Міссурі), які погрожували протестувальникам руху Black Lives Matter зброєю, за що їм пред'явили обвинувачення в кримінальному злочині. Пізніше обвинувачення були зняті.

З промовою виступить Еліс Джонсон, яку звільнили згідно з указом Трампа за запитом американської телевізійної зірки Кім Кардаш’ян. Джонсон засудили до довічного тюремного терміну в 1997 році через залучення до угруповання з торгівлі наркотиками. Після візиту Кардаш’ян Трамп скоротив термін Джонсон до червня 2018 року в рамках його політики щодо реформи кримінального правосуддя.

До відома, у США партійні конвенції проходять раз на чотири роки, де партії офіційно висувають кандидата в президенти США до фінального етапу президентської кампанії.

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