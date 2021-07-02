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    Gettr: команда Трампа запустила аналог Twitter

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    Команда Трампа запустила аналог Twitter - соціальну мережу Gettr - Gettr: команда Трампа запустила аналог Twitter
    Команда Трампа запустила аналог Twitter - соціальну мережу Gettr
    Фото: Gettr

    Нова інтернет-платформа позиціонує свою місію як «боротьбу з культурою скасування» і просування здорового глузду

    Колишній прессекретар експрезидента США Дональда Трампа Джейсон Міллер запустив нову соціальну мережу Gettr в якості альтернативи нині існуючим, повідомляє видання Politico.

    Нова інтернет-платформа позиціонує свою місію як «боротьбу з культурою скасування» і просування здорового глузду.

    Крім того, в описі вказується, що вона займеться «захистом свободи слова», а також боротьбою з «монополіями в соцмережах і створенням справжнього ринку ідей».

    Видання не уточнює, наскільки Трамп особисто залучений у створення платформи і чи буде реєструвати там свій аккаунт.

    Фото: gettr.com
    Фото: gettr.com

    Запуск нової програми намічений на 4 липня.

    За інформацією Politico, Gettr дуже нагадує Twitter. Максимальна довжина постів там складе 777 символів, в додатку можна буде розміщувати відео тривалістю до трьох хвилин, і також стануть доступні прямі трансляції.

    2 червня блог колишнього президента США Дональда Трампа, в якому він ділився заявами після того, як його заблокували в великих мережах, був назавжди закритий. Його закрили через місяць роботи.

    На початку травня Трамп, якого раніше заблокували в популярних соціальних мережах, створив власну платформу для спілкування з електоратом. Сайт називався From the Desk of Donald J. Trump (З робочого столу Дональда Трампа).

    Платформа була для Трампа способом публікувати власний контент, включаючи пресрелізи та відео – після того, як йому закрили доступ у соцмережі.

    Акаунти, які розповсюджують заяви Трампа з його нового сайту – блокували.

    Нагадаємо, що Дональд Трамп не виключає можливості того, що в третій раз може висунутися кандидатом у президенти США. Він також переконаний, що виграв президентську гонку в 2020 році.

    Теги: США Дональд Трамп Twitter соціальні мережі
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    Gettr: команда Трампа запустила аналог Twitter