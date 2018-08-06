Компанії Бахматюка займаються благоустроєм сіл, де живуть пайовики новини компаній



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Частиною соціально-важливої роботи, якою займаються підприємства Олега Бахматюка, є благоустрій територій, де проживають пайовики

Розчищення доріг від снігу, грейдерування доріг, вивіз сміття, благоустрій та забезпечення водою пожежних підрозділів – ось неповний перелік тих потреб жителів сіл, які забезпечують компанії, що входять до агрохолдингу Укрлендфармінг (UkrLandFarming) Олега Бахматюка. Йдеться про мільйони гривень, які витрачають соціально-відповідальні підприємства на благоустрій населених пунктів, де ці підприємства ведуть свою господарську діяльність.

Аграрні підприємства зазвичай є основою економіки сільських регіонів. Вони сплачують податки і збори до місцевих бюджетів, забезпечують роботою жителів сіл, сплачують оренду за землю пайовикам, створюють робочі місця жителям регіону. Але соціально-відповідальні підприємства також займаються вирішенням соціальних проблем жителів, благоустроєм територій. Для цього підприємства беруть на себе добровільні обов’язки, що затверджуються відповідними соціально-економічними угодами з жителями сіл.

Частиною цієї соціально-важливої роботи, якою займаються підприємства Олега Бахматюка, є благоустрій територій, де проживають пайовики. Це і вчасне прибирання сільських доріг від снігу і вивезення відходів селян спеціалізованими машинами на передбачені для цього майданчики. У весняно-осінній час велика увага приділяється приведенню дорожнього покриття у належний стан: це і фінансування закупки щебінки, гравію чи піску, і послуги грейдерувального транспорту, і косіння узбіч доріг. Тільки в цьому році три підприємства, що входять до складу агрохолдінгу UkrLandFarming Олега Бахматюка, а саме ТОВ «Агро-Край», ТОВ «Райз-Схід» та ТОВ «Західна Агровиробнича компанія», витратили на такі потреби мешканців сіл близько 2 млн грн, з них тільки на розчищення та грейдерування доріг було витрачено близько 1 млн грн.

Як розповів керівник підприємства ТОВ «Райз-Схід» Юрій Щербак, соціальна відповідальність підприємства перед пайовиками – це один з принципів, якими керуються підприємства агрохолдингу UkrLandFarming в своїй господарській діяльності: «Є речі, які на місцях, в селах для людей можуть робити тільки сільради або підприємства, які тут обробляють землю. Ми розчищаємо для людей сніг, проводимо водогони в деяких селах, де є така потреба, займаємось освітленням сіл, ремонтом доріг, ремонтом шкіл, садочків, ФАПів. Люди це бачать, сільради це бачать, і приймають рішення - чи перезаключати у майбутьому договори з такими підприємствами»

Агрохолдинг UkrLandFarming Олега Бахматюка – одне з найбільших в Європі аграрних підприємств, яке працює у 600 населених пунктах України. Підприємства UkrLandFarming є одними з найбільших платників податків в Україні і реалізують десятки соціальних проектів в селах, де ведуть свою господарську діяльність.