Конфлікт у Чернівцях. «Народний фронт» заявляє, що не домовлятиметься з Фірташем та «перефарбованими регіоналами»



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Максим Бурбак

Бурбак підкреслив, що завдання керівництва ОДА – стежити за дотриманням законодавства та ефективним втіленням реформ

Керівництво Чернівецької облдержадміністрації мало б слідкувати за дотриманням законності в області та вчасно і адекватно реагувати на незаконні дії депутатів Чернівецької міськради, а не виправдовувати свою бездіяльність, звинувачуючи народного депутата.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак у відповідь на скарги голови Чернівецької облдержадміністрації про те, що народний депутат ускладнює ситуацію в області і тому треба примиритися з колишніми «регіоналами».

«Цікава заява керівника Чернівецької облдержадміністрації Фищука. На фоні вічної пасивності – це просто «вибух працьовитості» від Олександра Георгійовича. Виявляється, він може не лише мовчки споглядати махінації різних місцевих посадовців, а й висловлювати якісь свої думки. Щоправда, думки пана Фищука сьогодні дуже дивні», - написав Бурбак.

«Миротворча» позиція Фищука нагадує українських поп-«звьозд», які виправдовують боротьбою за «мир» свої щедро спонсоровані гастролі на території країни-агресора. Не з усіма треба «домовлятися» та «йти на компроміси», пане Фищук. Якби Яценюк і Турчинов навесні 2014 року шукали таких «компромісів», замість боротьби з вторгненням ворога, - нині на Буковині, як і по всій Україні, точилася б партизанська війна», - йдеться в дописі.

«Я не домовлятимуся зі ставлениками Фірташа та екс-функціонерами «Партії регіонів» - контрольованої з-за кордону злочинної організації, а також менеджерами «Чернівцігазу». До речі, й саме питання про «домовленості» з ними не мало би стояти, якби облдержадміністрація вчасно й адекватно реагувала на незаконні дії депутатів Чернівецької міської ради. Ті й інші, як відомо, скеровуються з єдиного центру в місті Відень», - наголосив керівник парламентської фракції.

Бурбак підкреслив, що завдання керівництва ОДА – стежити за дотриманням законодавства та ефективним втіленням реформ.

«Нагадую: завдання керівника облдержадміністрації - насамперед стежити за дотриманням законодавства у відповідній області. А не повчати народних депутатів України, як їм провадити їхню політичну діяльність. Тим більше, коли йдеться про фракцію «Народний фронт» (яку я маю честь очолювати) - найбільш продуктивну, дисципліновану й реформаторську фракцію у Верховній Раді», - написав Бурбак.

«Пане керівник Чернівецької ОДА, не треба звинувачувати когось у своїх провалах. Для розбудови області треба працювати. Боротись з корупцією, беззаконням і кумівством. Боротись! І якщо моя критика так сильно впливає на вашу діяльність, значить, я все роблю правильно. Тому бажаю вам, Олександре Георгійовичу, як написано у вашій заяві, почати нарешті «служити українському народу». Буковинці прекрасно бачать «результати» вашої діяльності. І позиція «миротворця» вам не допоможе», - резюмував народний депутат.