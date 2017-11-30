Конгрес США анулював акредитацію Russia Today

Рішення про скасування акредитації Russia Today було прийнято в Конгресі одноголосно

Пропагандистів Russia Today (RT) позбавили акредитації в Конгресі США в зв'язку з реєстрацією телеканалу в якості іноземного агента. Про це повідомляє «Риа Новости» з посиланням на заяву Галереї кореспондентів радіо і ТБ американського законодавчого органу. «Виконавчий комітет Галереї кореспондентів радіо і ТБ Конгресу США



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Офіс Russia Today

Рішення про скасування акредитації Russia Today було прийнято в Конгресі одноголосно

Пропагандистів Russia Today (RT) позбавили акредитації в Конгресі США в зв'язку з реєстрацією телеканалу в якості іноземного агента.

Про це повідомляє «Риа Новости» з посиланням на заяву Галереї кореспондентів радіо і ТБ американського законодавчого органу.

«Виконавчий комітет Галереї кореспондентів радіо і ТБ Конгресу США використав свої повноваження ... щоб позбавити акредитації телеканал RT одноголосним голосування 21 листопада 2017 року ... Рішення було прийнято у відповідь на реєстрацію обслуговуючої RT компанії T&R в якості іноземного агента», - йдеться в поширеній заяві організації.

При цьому уточнюється, що позбавлення акредитації вступає в силу негайно.

Як відомо, російський державний пропагандистський телеканал RT America, американський підрозділ Russia Today, 13 листопада підтвердив, що нарешті виконав вимоги міністерства юстиції США та зареєструвався в якості іноземного агента.

Раніше в США зажадали від RT зареєструватися в реєстрі іноземних агентів, проте телеканал відмовився це робити. Термін реєстрації продовжили до 13 листопада. Якщо телеканал не зареєструється в реєстрі, його директора можуть заарештувати, а рахунки - заморозити.

У середині листопада депутат Держдуми РФ Микола Харитонов закликав розірвати дипломатичні відносини з США. Він озвучив цю пропозицію в зв'язку з ситуацією навколо телеканалу Russia Today в США.