Конгрес США виділив $250 млн на військову допомогу Україні в 2019 році
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За законопроект проголосували 351 конгресмен
Палата представників Конгресу США підтримала законопроект, згідно з яким Вашингтон у 2019 році має намір виділити 250 млн доларів на надання військової допомоги Україні та постачання оборонного озброєння.
Відповідну інформацію оприлюднено на сайті американського Конгресу.
За законопроект проголосували 351 конгресмен, проти – 66.
Аналогічна стаття витрат протягом кількох останніх років закладається в закон про фінансування і напрямки політики Міністерства оборони США. У 2018 році США надала військову допомогу Україні на 200 млн доларів.
Цього разу, згідно з пояснювальними матеріалами, проект пропонує «профінансувати запит президента» (Трампа – ред.) щодо України, включаючи 250 млн доларів на «летальні оборонні засоби».