Конгресмен США пропонує посилити безпеку на Тайвані

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Військова техніка на Тайвані

Пропозиції законодавця можуть бути реалізовані в оборонному бюджеті США на 2019 рік

Член Палати представників США запропонував створити Комісію щодо оцінки оборонного потенціалу Тайваню (Taiwan Defense Assessment Commission). Про це повідомляє ресурс Global Security.

Дана пропозиція була запропонована Доном Баконом, який представляє Республіканську партію. У випадку якщо даний законопроект буде прийнятий, протягом 90 передбачається провести повну оцінку сектору безпеки і оборони Республіки Китай на острові Тайвань. На основі цієї оцінки будуть запропоновані рекомендації яким чином можна посилити обороноздатність Республіки Китай. Окрім того відповідний законопроект передбачає що через рік після його прийняття Міністр оборони США повинен буде представити Конгресу США і Міністру оборони Республіки Китай відповідну доповідь щодо реалізації рекомендацій Комісії.

У рамках роботи Конгресу США над законом про обороні витрати на 2019 рік пункт 1253 передбачає заходи щодо посилення боєготовності сил Тайваню. Даний пункт фактично обумовлює необхідність провести оцінку системи безпеки і оборони Республіки Китай і надати відповідні рекомендації щодо її посилення.