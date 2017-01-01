Конкурс на посаду директора одеського управління НАБУ виграв колишній міліціонер

У НАБУ вже п’ятий раз намагаються обрати керівника одеського управління відомства

Національне антикорупційне бюро України з майже двотижневим запізненням оголосило результати конкурсу на посаду директора одеського управління відомства, чиї повноваження поширюються на Одеську, Херсонську, Миколаївську та Кіровоградську області. Виграв нинішній працівник НАБУ Володимир Деулін, який лідирував після тестування на знання



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У НАБУ вже п’ятий раз намагаються обрати керівника одеського управління відомства

Національне антикорупційне бюро України з майже двотижневим запізненням оголосило результати конкурсу на посаду директора одеського управління відомства, чиї повноваження поширюються на Одеську, Херсонську, Миколаївську та Кіровоградську області.

Виграв нинішній працівник НАБУ Володимир Деулін, який лідирував після тестування на знання законодавства (він відповів правильно на 95% питань). Співбесіда пройшла 23 листопада, тоді ж конкурсна комісія і визначилася з переможцем, але повідомляти його прізвище відразу не стала. Зробити це лише сьогодні.

Наказ про його призначення найближчим часом повинен підписати директор НАБУ Артем Ситник.

Володимир Деулін живе в Миколаєві з матір'ю, займає посаду заступника начальника відділу по роботі зі свідками і заявниками управління по роботі з громадськістю.

До 2016 року працював в органах внутрішніх справ. Остання посада - заступник начальника лінійного відділу міліції в порту «Октябрськ». Раніше служив в секторах боротьби з економічними злочинами різних лінійних відділів.

У своїй декларації Деулін вказав, що володіє квартирою в Миколаєві площею 39 квадратних метрів і машиною Mitsubishi ASX 2011 випуску.

Нагадаємо, це вже п'ята спроба призначити керівника одеського управління НАБУ.

У квітні 2016 року конкурс виграв перший заступник начальника Одеської митниці Семен Кривонос. Пізніше, однак, з'ясувалося, що він є фігурантом кримінальногр провадження щодо вимагання й отримання хабара. Крім того, у нього виявилося незадеклароване майно. Через скандал, що вибухнув, Кривонос відмовився від посади в НАБУ, повернувшись на роботу в Одеську митницю, звідки звільнився через кілька місяців.

У липні 2016 року був оголошений новий конкурс, але і він не відбувся через відсутність кандидатів, які відповідають вимогам.

На конкурсі, який проводився в січні 2017 року, переміг правоохоронець з Вінниці Дмитро Руденко, який «прославився» кримінальним переслідуванням правозахисника Дмитра Гройсмана, яке тривало з 2010 по 2011 рік, і завершилося смертю активіста. Його кандидатуру не затвердили через скандал в пресі.

На четвертому конкурсі, що відбувся навесні цього року, конкурсна комісія відхилила всі кандидатури - через низький професійний рівень і сумніви у чесності здобувачів.

Джерело: Думская