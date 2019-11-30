Кононенко проти Абромавичуса. Верховний суд назвав переможця у скандальній справі



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Айварас Абромавичус та Ігор Кононенко

Близький соратник Порошенка і нардеп VIII скликання Ігор Кононенко три роки захищав у судах свою честь і гідність

Колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України, а нині генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Айварас Абромавичус виграв судову справу за позовом народного депутата VIII скликання від БПП Ігоря Кононенка.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову Верховного суду від 13 листопада.

У серпні 2016 року тодішній нардеп Кононенко подав позов проти Абромавичуса до Печерського районного суду Києва. Політик пішов захищати власну честь, гідність та ділову репутацію шляхом спростування недостовірної інформації, яку, на його думку, поширив ексміністр Мінекономіки.

Суть спору стосувалася пресконференції за участю Айвараса Абромавичуса у лютому того ж року. На той час високопосадовець звинуватив провладного обранця у блокуванні роботи Мінекономіки:

«Будучи представником політичної влади, яка висунула мене на посаду міністра, в останні місяці він Ігор Кононенко зробив багато, що б блокувати мою роботу і роботу всього міністерства. Спочатку підконтрольні депутати Кононенку від БПП розробили постанову про мою відставку, передали її партії «Відродження», та ті в результаті за кілька місяців зібрали аж 18 голосів. Протягом року Кононенко активно лобіював своїх людей на посаду генерального директора Укрхімтрансаміак. Кононенко, маючи безпосередній інтерес до цієї компанії, де замість того що б скинути «регіонала» Бондика, завів своїх людей, які в підсумку спільно керують цим підприємством. Депутати від БПП, підконтрольний Кононенку, тиснув на призначення в Укрзовнішінформ, підприємства порошкової металургії, Національного агентства акредитації України та кілька інших підприємств. Кульмінацією цього кадрового свавілля і бажання повного підпорядкування потоків стало бажання мати свого зама в міністерстві економіки, що відповідатиме за Нафтогаз та інші державні підприємства. Кандидат в результаті два дня назад, приніс повний пакет документів для призначення і заявив: «Я ваш новий зам. Я в команді Кононенка та моя кандидатура узгоджена на верху». Після цього мені надійшов дзвінок з Адміністрації президента з настійною рекомендацією взяти цю людину, а так само ще одного на посаду зам міністра і по обороні».

13 квітня 2017 року Печерський райсуд задовольнив позов Кононенка і зобов’язав Абромавичуса спростувати оприлюднену резонансну заяву на пресконференції.

Апеляційний суд Києва 28 вересня 2017 року скасував рішення суду першої інстанції, але залишив без змін частину про спростування. На думку апеляції, вищезазначена інформація є недостовірними даними, а не оціночними судженнями, оскільки, не містить алегорій, сатири, гіпербол, поширена інформація нічим не підтверджується, а тому, є недостовірною, принижує честь, гідність та ділову репутацію Ігоря Кононенка.

Разом з тим, Верховний суд вирішив, що попередні суди не розмежували відомості фактичного характеру від думок, критичних висловлювань, оціночних суджень, сказаних Абромавичусом. Більше того суд наголосив, що політичні діячі та посадові особи, які обіймають публічні посади або здійснюють публічну владу на місцевому, регіональному, національному чи міжнародному рівнях, підлягають ретельному громадському контролю і потенційно можуть зазнати гострої та сильної громадської критики у засобах масової інформації з приводу того, як вони виконували або виконують свої функції. При цьому зазначені діячі та особи не повинні мати більшого захисту своєї репутації та інших прав порівняно з іншими особами. Тому межа допустимої критики щодо політичного діяча чи іншої публічної особи є значно ширшою, ніж окремої пересічної особи.

«Поширена інформація про Ігоря Кононенка є оціночним судженням (Айвараса Абромавичуса - «Главком») і відповідає засадам демократичного суспільства щодо свободи висловлення поглядів стосовно публічної особи», - вважає Верховний суд.

Постанова суду набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Як повідомляв «Главком», оклишній народний депутат від Блоку Петра Порошенка Ігор Кононенко, якого 17 жовтня затримали в аеропорту «Бориспіль», а потім відпустили, досі не повернувся в Україну. 18 жовтня політик заявив, що вилетів з аеропорту «Бориспіль» до Стамбула, а потім планує відвідати Китай.