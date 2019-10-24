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    Абромавичус отримав доступ до держтаємниці

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    Генеральний директор концерну &laquo;Укроборонпром&raquo; Айварус Абромавичус - Абромавичус отримав доступ до держтаємниці
    Генеральний директор концерну «Укроборонпром» Айварус Абромавичус

    Абромавичус продовжує оновлення складу керівників державного концерну і призначив ще трьох заступників

    Генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Айварас Абромавичус отримав доступ до державної таємниці.

    Про це повідомив заступник гендиректора «Укроборонпрому» з питань трансформації Роман Бондар у своєму Facebook.

    «Айварас Абромавичус отримав допуск до держтаємниці. Для кожного, хто в останній місяць мріяв та чекав на негативне рішення з цього питання, генерував контрдії, саботував зміни і влаштовував провокації у мене є повідомлення: Дякую, що знайшлись. Ми вас помітили. Кожному таргану – свій тапок», – написав він.

    Нагадаємо, Генеральний директор «Укоборонпром» Айварас Абромавичус продовжує оновлення складу керівників державного концерну і призначив ще трьох заступників. 

    Раніше Юрія Вітренка призначили членом Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром».

    Також колишнього заступника голови Національної поліції України Костянтина Бушуєва призначили заступником гендиректора державного концерну «Укроборонпром».

    Айварас Абромавичус Укроборонпром Facebook
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