Абромавичус отримав доступ до держтаємниці



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Генеральний директор концерну «Укроборонпром» Айварус Абромавичус

Абромавичус продовжує оновлення складу керівників державного концерну і призначив ще трьох заступників

Генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Айварас Абромавичус отримав доступ до державної таємниці.

Про це повідомив заступник гендиректора «Укроборонпрому» з питань трансформації Роман Бондар у своєму Facebook.

«Айварас Абромавичус отримав допуск до держтаємниці. Для кожного, хто в останній місяць мріяв та чекав на негативне рішення з цього питання, генерував контрдії, саботував зміни і влаштовував провокації у мене є повідомлення: Дякую, що знайшлись. Ми вас помітили. Кожному таргану – свій тапок», – написав він.

Нагадаємо, Генеральний директор «Укоборонпром» Айварас Абромавичус продовжує оновлення складу керівників державного концерну і призначив ще трьох заступників.

Раніше Юрія Вітренка призначили членом Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром».

Також колишнього заступника голови Національної поліції України Костянтина Бушуєва призначили заступником гендиректора державного концерну «Укроборонпром».