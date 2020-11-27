Конституційний суд не допоміг. Антикорупційний суд відмовився виправдовувати корупціонера за брехню в е-декларації

Суд скасував вирок, але суму штрафу 51 тис. грн не повернув засудженому

Вищий антикорупційний суд скасував свій вирок від 7 травня 2020 року, яким було визнано винним колишнього директора державного підприємства «Львівський бронетанковий завод» Романа Тимківа у декларуванні недостовірної інформації (статтею 366-1 КК) і призначено штраф 51 тис. грн з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов`язаною з управлінням державними підприємствами на три роки.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 19 листопада.

Підставою для скасування вироку послужило рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року, згідно з яким визнано неконституційною статтю 366-1 ККУ. Також у цьому випадку антикорупційний суд застосував ч.4 ст.1 284 КПК - набрання чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

Наприкінці жовтня із заявою переглянути судове рішення за виключними обставинами до суду звернувся адвокат Тимківа. Він просив скасувати вирок, який був винесений на підставі угоди про визнання винуватості, укладеної між ексдиректором бронетанкового заводу і прокурором.

Іще адвокат наполягав на ухваленні виправдувального вироку через відсутність в діях його клієнта ознак кримінального правопорушення, а також повернення Тимківу 51 тис. грн, які він сплатив до бюджету у вигляді штрафу.

Однак у судовому засіданні Тимків надав заяву про відмову від вимоги щодо повернення штрафу у розмірі 51 тис. грн. При цьому усно заявив про відмову від укладеної угоди про визнання винуватості в разі скасування вироку.

За даними вироку від 7 травня 2020 року, колишній високопосадовець був засуджений за те, що в електронних деклараціях за 2016-2018 року не відобразив відомостей про частину нерухомості у Відні, якою володіє його дружина, а також фірму Aventa Investment Limited зі статутним капіталом $50 тис., яка зареєстрована 2007 року на території Белізу і належить декларанту.

Скасовуючи свій вирок, Вищий антикорупційний суд наголосив: хоч і стаття 366-1 КК була визнана неконституційною 27 жовтня 2020 року, але це не дає підстав розцінювати, що не було події кримінального правопорушення. Таким чином, на думку суду, вимоги засудженого ухвалити виправдувальний вирок є безпідставними.

«Закриття кримінального провадження на підставі пункту 4 частини 1 статті 284 КПК належить до нереабілітуючих підстав, які не дають права на відшкодування шкоди, оскільки втрата суспільної небезпечності кримінального правопорушення внаслідок скасування закону щодо кримінального відповідальності чи визнання його неконституційним не означає відсутності підстави кримінальної відповідальності за вчинення певного діяння, яке на момент його вчинення містило склад певного кримінального правопорушення», - наголосив Антикорупційний суд.

Крім цього, прізвище Тимківа залишилося в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Дані з реєстру

Нагадаємо, що 17 листопада Вищий антикорупційний суд скасував свій перший вирок, яким за недекларування була засуджена колишня суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області Надія Посунся.