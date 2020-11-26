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    Автомати, гранати та вибухівка: СБУ випадково знайшла склад зброї в Аграрній академії

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    <span>У будівлі президії&nbsp;<span>Національної академії аграрних наук&nbsp;</span>знайшли зброю, боєприпаси і вибухівку</span> - Автомати, гранати та вибухівка: СБУ випадково знайшла склад зброї в Аграрній академії
    У будівлі президії Національної академії аграрних наук знайшли зброю, боєприпаси і вибухівку
    Фото: СБУ

    СБУ проводила обшуки в академії через корупційні справи

    У будівлі Аграрної академії наук Служба безпеки випадково знайшла цілий арсенал.

    Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Отже, у будівлі Національної академії аграрних наук України, що у Печерському районі столиці, співробітники СБУ проводили обшуки у справі проти керівництва академії, яке підозрюється у «легалізації майна, отриманого злочинним шляхом та отриманні неправомірної вигоди».

    Під час цих обшуків силовики знайшли не лише те, що хотіли – а й цілий військовий арсенал. Чотири РПГ, два автомати, майже 40 гранат РГД-5 та Ф-1, декілька пістолетів, два артилерійські снаряди, купа набоїв – це тільки те, що СБУ вже ідентифікувала і вилучила з місця знахідки.

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    Автомати, гранати та вибухівка: СБУ випадково знайшла склад зброї в Аграрній академії
    Автомати, гранати та вибухівка: СБУ випадково знайшла склад зброї в Аграрній академії
    Автомати, гранати та вибухівка: СБУ випадково знайшла склад зброї в Аграрній академії
    Автомати, гранати та вибухівка: СБУ випадково знайшла склад зброї в Аграрній академії
    Автомати, гранати та вибухівка: СБУ випадково знайшла склад зброї в Аграрній академії
    Автомати, гранати та вибухівка: СБУ випадково знайшла склад зброї в Аграрній академії
    Автомати, гранати та вибухівка: СБУ випадково знайшла склад зброї в Аграрній академії
    Автомати, гранати та вибухівка: СБУ випадково знайшла склад зброї в Аграрній академії
    Автомати, гранати та вибухівка: СБУ випадково знайшла склад зброї в Аграрній академії

    Увесь цей арсенал перебував у підвалі центрального офісу Аграрної академії.

     

    Теги: СБУ корупція в Україні склад зброї вибухівка НАНУ
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