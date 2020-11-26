Автомати, гранати та вибухівка: СБУ випадково знайшла склад зброї в Аграрній академії

СБУ проводила обшуки в академії через корупційні справи

У будівлі Аграрної академії наук Служба безпеки випадково знайшла цілий арсенал.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Отже, у будівлі Національної академії аграрних наук України, що у Печерському районі столиці, співробітники СБУ проводили обшуки у справі проти керівництва академії, яке підозрюється у «легалізації майна, отриманого злочинним шляхом та отриманні неправомірної вигоди».

Під час цих обшуків силовики знайшли не лише те, що хотіли – а й цілий військовий арсенал. Чотири РПГ, два автомати, майже 40 гранат РГД-5 та Ф-1, декілька пістолетів, два артилерійські снаряди, купа набоїв – це тільки те, що СБУ вже ідентифікувала і вилучила з місця знахідки.

Увесь цей арсенал перебував у підвалі центрального офісу Аграрної академії.