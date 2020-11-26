Інформація з обмеженим доступом. ЗМІ поцікавилися автомобілями СБУ

ЗМІ намагалися дізнатися скільки автомобілів придбала у 2020 році СБУ

Служба безпеки повідомила, що стан фінансово-господарської діяльності відомства відноситься до інформації з обмеженим доступом

Служба безпеки України оприлюднила «інформацією з обмеженим доступом» про свій автопарк у відповідь на запит Радіо Свобода.

«За результатами розгляду повідомляємо, що запитувані вами відомості, зокрема щодо стану фінансово-господарської діяльності підрозділів СБ України, відносяться до інформації з обмеженим доступом», – заявили в СБУ.

Видання цікавилося, скільки автомобілів нараховує автопарк Служби безпеки України та скільки автомобілів закупила СБУ у 2019 і 2020 роках.

Раніше Верховний суд повідомив Радіо Свобода, що володіє 46 автомобілями, Конституційний суд має 32 автомобілі, а Верховна Рада – 187 транспортних засобів.

До слова, у 2017 році журналісти програми «Схеми» зробили відеосюжет про «люксовий автопарк працівників управління захисту економіки СБУ».