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    Інформація з обмеженим доступом. ЗМІ поцікавилися автомобілями СБУ

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    ЗМІ намагалися дізнатися скільки автомобілів придбала у 2020 році СБУ&nbsp; - Інформація з обмеженим доступом. ЗМІ поцікавилися автомобілями СБУ
    ЗМІ намагалися дізнатися скільки автомобілів придбала у 2020 році СБУ 

    Служба безпеки повідомила, що стан фінансово-господарської діяльності відомства відноситься до інформації з обмеженим доступом

    Служба безпеки України оприлюднила «інформацією з обмеженим доступом» про свій автопарк у відповідь на запит Радіо Свобода.

    «За результатами розгляду повідомляємо, що запитувані вами відомості, зокрема щодо стану фінансово-господарської діяльності підрозділів СБ України, відносяться до інформації з обмеженим доступом», – заявили в СБУ.

    Видання цікавилося, скільки автомобілів нараховує автопарк Служби безпеки України та скільки автомобілів закупила СБУ у 2019 і 2020 роках.

    Раніше Верховний суд повідомив Радіо Свобода, що володіє 46 автомобілями, Конституційний суд має 32 автомобілі, а Верховна Рада – 187 транспортних засобів.

    До слова, у 2017 році журналісти програми «Схеми» зробили відеосюжет про «люксовий автопарк працівників управління захисту економіки СБУ».

    Теги: Верховна Рада СБУ Конституційний суд автопарк
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