Конституційний суд визнав закон 2012 року про всеукраїнський референдум - неконституційним

Раніше закон критикували за невідповідність вимогам Конституції України та називали таким, що несе загрозу конституційному ладу

Конституційний суд України визнав таким, що не відповідає Конституції, Закон "Про всеукраїнський референдум" від 6 листопада 2012 року. Про це повідомив у Facebook суддя КСУ Василь Лемак, який виступив доповідачем по цій справі. «Конституційний Суд України прийняв рішення, автором якого я був і щодо якого глибоко переконаний у його



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Раніше закон критикували за невідповідність вимогам Конституції України та називали таким, що несе загрозу конституційному ладу

Конституційний суд України визнав таким, що не відповідає Конституції, Закон "Про всеукраїнський референдум" від 6 листопада 2012 року.

Про це повідомив у Facebook суддя КСУ Василь Лемак, який виступив доповідачем по цій справі.

«Конституційний Суд України прийняв рішення, автором якого я був і щодо якого глибоко переконаний у його важливості для України. Річ навіть не в конкретному законі, визнаному неконституційним. Річ у низці юридичних позицій КСУ, які унеможливлюють подібне!» - написав Лемак.

Закон «Про всеукраїнський референдум», прийнятий Верховною Радою 6 листопада 2012 року, був опублікований та набув чинності 28 листопада 2012 року. Його критикували за невідповідність вимогам Конституції України та називали таким, що несе загрозу конституційному ладу.

Зокрема негативно оцінювались правова невизначеність і невиправдано широкий предмет всеукраїнського референдуму, відсутність належного порядку формування та організації роботи комісій референдуму як незалежних та неупереджених органів адміністрування, неможливість участі політичних партій як повноцінних суб’єктів процесу референдуму, необґрунтоване підвищення ролі органів державної влади у процесі референдуму, відсутність ефективного механізму спостереження за перебігом процесу референдуму, непрозорість та неконтрольованість джерел фінансування агітації, незабезпечення відкритості такої агітації та низка інших положень.

Законом було передбачено, що предметом референдуму можуть бути питання: про схвалення нової редакції Конституції України, внесення змін до Конституції України, скасування, втрату дії або визнання недійсним закону про внесення змін до Конституції (конституційний референдум); про зміну території України (ратифікаційний референдум); про ухвалення чи скасування закону або внесення змін до чинного закону (законодавчий референдум); з будь-якого питання, за винятком тих, щодо яких референдум не допускається згідно з Конституцією України (загальний референдум). Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі є обов'язковими.

У червні 2013 року Венеціанська комісія оцінила закон про всеукраїнський референдум на запит голови Моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Андреса Геркеля. ВК встановила, що дозвіл виносити на референдум питання внесення змін до Конституції чи нової Конституції може порушити конституційну стабільність та законність в Україні. Крім того, комісія висловила думку, що закон про референдум не повністю відповідає міжнародним стандартам стосовно питань, які можуть бути винесені на референдум за народної ініціативи. Також Венеціанська комісія відзначила ряд технічних проблем у законі про всеукраїнський референдум.