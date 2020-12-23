Конституційний суд завтра розгляне ще одне подання про е-декларування

Подання направили ще у 2015 році й воно майже нічим не відрізняється від того, що КСУ отримало цього року

Конституційний суд 24 грудня планує зібратися на закрите засідання у провадженні щодо конституційності положень закону «Про запобігання корупції», яке подали до суду ще у 2015 році, повідомили у Центрі протидії корупції.

Рішення про відкриття провадження за цим поданням КСУ ухвалив ще навесні 2017 року і продовжує його розгляд дотепер.

Відповідне подання п’ять років тому ініціювали депутати з тодішньої фракції Опозиційного блоку. Депутати просили КСУ визнати неконституційними:

визначення членів родини публічних службовців, до якого входять і співмешканці;

доступ Нацагентства з питань запобігання корупції до реєстрів та баз даних;

вимоги про декларування незавершеного будівництва, цінного рухомого майна, видатків та правочинів, грошових активів та фінансових зобов’язань, роботи за сумісництвом, “бенефіціарної власності” на активи;

публічність реєстру електронних декларацій;

положення закону про перевірку способу життя суб’єктів декларування;

кримінальну відповідальність за умисне недостовірне декларування або умисне неподання декларацій.

У ЦПК зазначили, що цей документ, як і подання 2020 року, ґрунтується на маніпуляціях та перекручених абсурдних аргументах. Водночас експерти вважають, що немає жодних підстав визнавати відповідні положення закону «Про запобігання корупції» неконституційними.

При цьому в поданні, ініційованому цього року, в частині декларування повторюються ті ж самі вимоги. Воно також містить аналогічну аргументацію невідповідності Конституції оскаржуваних норм.

Згідно з українським законодавством, якщо кілька конституційних проваджень стосуються одного або пов’язаних питань, то КСУ має об'єднати їх в одне провадження. Однак цього разу Конституційний суд так не вчинив.

«Враховуючи, як КСУ вже ухвалив одне необґрунтоване рішення стосовно відповідальності за недостовірне декларування та повноважень НАЗК стосовно суддів, не виключено, що судді КС можуть знов завдати удару по нормах антикорупційного законодавства. У той час, як утворена спікером Разумковим робоча група у Раді, так і досі й не знайшла ніякого системного рішення щодо реформування Конституційного суду», – заявив експерт ЦПК Антон Марчук.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський більш ніж два тижні не підписує закон щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, яке передбачає покарання у вигляді обмеження волі. В Офісі президента відповіли, що розглядають ухвалені парламентом рішення «виключно як перші кроки на шляху до відновлення повноцінної відповідальності за брехню при декларуванні».

27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства. У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.