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    Офіс президента анонсував перегляд компромісного рішення Ради про е-декларування

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    Федір Веніславський: Рада підтримала&nbsp;компромісний варіант, я думаю, що він тимчасовий - Офіс президента анонсував перегляд компромісного рішення Ради про е-декларування
    Федір Веніславський: Рада підтримала компромісний варіант, я думаю, що він тимчасовий
    Фото: прес-служба президента України

    Офіс президента вважає, що ухвалений законопроект про відновлення покарання за недостовірне декларування є тимчасовим

    Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що компромісне рішення парламенту про відновлення відповідальності за брехню в деклараціях буде переглянуто. Про це Веніславський заявив в ефірі телеканалу Україна 24.

    За словами Веніславського, позбавлення волі за недостовірне декларування було каменем спотикання серед політичних сил. 

    «Ухвалений законопроект – це компромісний варіант, я думаю, що тимчасовий. Тому що за великим рахунком саме можливість або неможливість позбавлення волі за недостовірне декларування – це і було каменем спотикання серед різних політичних сил», – сказав представник президента.

    Веніславський додав, що президент у своєму законопроєкті пропонував запровадити саме позбавлення волі за брехню в декларації.  

    «Поки погодилися на компромісний варіант, щоб взагалі проголосувати та повернути відповідальність. Щодо справ, за якими велося розслідування, і які припинилися після рішення КСУ, по них уже ніякої юридичної відповідальності не буде», – додав він.

    4 грудня Верховна Рада підтримала компромісний законопроект про відновлення відповідальності за недостовірне декларування за основу і в цілому. 

    НАЗК виступило з критикою законопроекту, адже він не передбачає позбавлення волі, а тільки її обмеження або штрафи.

    «Максимальне покарання – перебування корупціонера у виправному центрі, де він зможе вільно користуватися способами зв'язку (телефоном, інтернетом) і залишати центр по вирішенню їх керівництва», – зазначили в НАЗК.

    28 жовтня Конституційний суд де-факто скасував е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.

    3 листопада ВАКС закрив справу проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Також ВАКС закрив справи проти мера Одеси Геннадія Труханова.

    2 грудня НАБУ повідомило закриття справи проти голови МВС Арсена Авакова, яка була порушена через ймовірну брехню в е-декларації.

    Читайте також: Разумков пояснив, чому Рада не відновила позбавлення волі за брехню в е-деклараціях
    Теги: Верховна Рада Конституційний суд Офіс президента Федір Веніславський
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