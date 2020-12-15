«Є три суттєві зауваження». НАЗК прокоментувало законопроєкти, що розблоковують роботу агентства

НАЗК сформувало три суттєві зауваження до прийнятого законопроєкту, - Новіков

Законопроєкти відновлюють практично всі повноваження Агентства, — Новіков

Законопроєкти № 4470 та 4471 відновлюють практично всі повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це заявив керівник відомства Олександр Новіков, йдеться на сайті НАЗК.

За словами Новікова, НАЗК проаналізувало документ та сформувало три суттєві зауваження, пропозиції щодо усунення яких Агентство внесе вже найближчим часом:

Закон зобов’язує НАЗК інформувати Вищу раду правосуддя або КСУ про початок моніторингу способу життя будь-якого судді.

Наслідки: Заходи із моніторингу способу життя суддів не будуть ефективними. Так, особа, щодо якої здійснюватиметься моніторинг, зможе спеціально не поширювати або видалити з відкритих джерел інформацію про коштовні речі (наприклад, автомобілі), які має в користуванні, або спробує «легалізувати» статки, повідомивши НАЗК про самостійно виявлені помилки в декларації.

Складати протоколи щодо суддів мають право лише Голова НАЗК та його заступники.

Наслідки: Така практика може створити небезпечний прецедент — виписування окремих процедур щодо деяких категорій правопорушників. Це може дати право іншим категоріям — депутатам, поліцейським — також претендувати на окремі процедури щодо себе.

До того ж така процедура грубо суперечить чинній практиці складання протоколів іншими органами. Загалом орієнтовно 60 інших органів складають на суддів адміністративні протоколи без будь-яких спеціальних процедур. Наприклад, міністр внутрішніх справ та голова податкової не складають щодо суддів протоколи за порушення правил дорожнього руху або несплату податків.

Закон зобов’язує НАЗК створити за допомогою програмних засобів «чергу» декларацій та інформувати декларанта про включення до цієї черги.

Наслідки: Програмні засоби в цьому випадку не зможуть зробити процес ефективнішим. Наприклад, сьогодні в Реєстрі є понад 300 декларацій «президентів». Якщо формувати таку чергу електронними засобами, НАЗК повинне буде перевіряти ці несправжні декларації.

Отже, НАЗК розпочинає відновлювати роботу за всіма основними напрямками, керуючись положеннями прийнятих змін до Закону України «Про запобігання корупції».

Нагадаємо, сьогодні, 15 грудня, Верховна Рада України прийняла законопроєкти № 4470 та 4471, покликані відновити повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). За ці рішення проголосувала конституційна більшість народних депутатів – 300 та 321 відповідно.

Прийняття цього закону було необхідним у зв’язку з ухваленням Конституційним судом України (КСУ) рішення № 13-р/2020, яке позбавило НАЗК більшості повноважень.

4 грудня Рада відновила відповідальність за брехню у деклараціях. Підтриманий нардепами законопроєкт передбачає штраф чи обмеження волі за брехню в е-деклараціях.

27 жовтня Конституційний суд де-факто скасував е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.

3 листопада ВАКС закрив першу справу проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Також ВАКС закрив справи проти мера Одеси Геннадія Труханова.

2 грудня НАБУ повідомило закриття справи проти голови МВС Арсена Авакова, яка була порушена через ймовірну брехню в е-декларації.