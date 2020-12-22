Зеленський не ветує і не підписує закон про покарання за брехню в деклараціях. Мендель пояснила затримку

Без підпису Володимира Зеленського закон не може бути опублікованим, а відповідно не вступає в дію

Юлія Мендель зазначила, що серед видів відповідальності за порушення при декларуванні повинно бути і позбавлення волі

Президент Володимир Зеленський більш ніж два тижні не підписує закон щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, яке передбачає покарання у вигляді обмеження волі. В Офісі президента відповіли, що розглядають ухвалені парламентом рішення «виключно як перші кроки на шляху до відновлення повноцінної відповідальності за брехню при декларуванні», пише УП.

«Венеціанська комісія за ініціативою президента дала свою оцінку ситуації, що склалася після вказаного рішення Конституційного суду, та самого цього рішення. За оцінкою Венеціанської комісії, серед видів відповідальності за порушення при декларуванні може бути за певних умов також і позбавлення волі. Такою ж є і позиція президента», - прокоментувала прессекретарка президента Юлія Мендель.

Відповідно до статті 94 Конституції, президент «протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду». Без підпису президента закон не може бути опублікованим, а відповідно не вступає в дію.

Нагадаємо, 7 грудня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, тепер його має підписати президент. Ухвалений законопроєкт передбачає обмеження, а не позбавлення волі (як раніше) за брехню в декларації.

27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства. У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.



