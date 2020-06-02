Консультативну раду у справах ветеранів очолив Куніцин
Зеленський створив Консультативну раду у справах ветеранів війни та затвердив її склад
Президент Володимир Зеленський створив Консультативну раду у справах ветеранів війни. Головою цього відомства він призначив Сергія Куніцина.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Президент також постановив затвердити персональний склад Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.
До складу ради увійшли представники громадських організацій ветеранів і учасники бойових дій:
- Куніцин Сергій Володимирович — голова Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану та антитерористичної операції, учасник бойових дій, голова Консультативної ради (за згодою)
- Герасименко Ігор Леонідович — народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, учасник бойових дій, перший заступник голови Консультативної ради (за згодою)
- Крутий Віталій Іванович — перший заступник голови Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану та антитерористичної операції, учасник бойових дій, заступник голови Консультативної ради (за згодою)
- Дворянчук Михайло Леонідович — голова громадської організації «Земельний омбудсмен», учасник бойових дій (за згодою)
- Денісов Олександр Володимирович — голова громадської організації «Спілка ветеранів Афганістану Шевченківського району м.Києва «Місія», учасник бойових дій (за згодою)
- Домаров Іван Володимирович — голова громадської організації «Рада ветеранів АТО» Голосіївського району м.Києва, учасник бойових дій (за згодою)
- Іванов Дмитро Федорович — член Ради адвокатів міста Києва, учасник бойових дій (за згодою)
- Колбасін Олексій Володимирович — голова громадської організації «Хмельницька обласна асоціація ветеранів Афганістану та АТО», учасник бойових дій (за згодою)
- Колот Сергій Юрійович — учасник бойових дій (за згодою)
- Лапутіна Юлія Анатоліївна — заступник начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України, учасник бойових дій
- Міхнюк Ірина Володимирівна — голова громадської спілки «Всеукраїнське громадське об’єднання родин загиблих та безвісти зниклих, учасників антитерористичної операції, ветеранів війни та активістів волонтерського руху «Крила 8 сотні» (за згодою)
- Надточій Олексій Сергійович — начальник оперативного управління штабу Головного управління Національної гвардії України, учасник бойових дій
- Оровецький Руслан Анатолійович — учасник бойових дій (за згодою)
- Пантюшенко Богдан Валерійович — учасник бойових дій (за згодою)
- Примаченко Володимир Васильович — засновник громадської організації «Українська асоціація інвалідів АТО», учасник бойових дій (за згодою)
- Рудий Іван Тарасович — учасник бойових дій, секретар Консультативної ради (за згодою)
- Свириденко Вадим Васильович — Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій, учасник бойових дій
- Суботін Валерій Олександрович — помічник керівника відділу 10 мобільного прикордонного загону Державної прикордонної служби України, учасник бойових дій
- Тєрєхов Євген Едуардович — учасник бойових дій (за згодою)
- Тира Юрій Степанович — керівник благодійної організації «Благодійний фонд «Степанич» (за згодою)
- Ткаліч Тарас Анатолійович — голова громадської організації «Всеукраїнська спілка ветеранів АТО», учасник бойових дій (за згодою)
- Фацевич Олександр Юрійович — заступник Голови Національної поліції України — керівник патрульної поліції, учасник бойових дій
- Хіль Володимир Юрійович — начальник відділення реанімації та інтенсивної терапії (для хірургічних хворих) Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» Міністерства оборони України, учасник бойових дій
- Чуйко Олег Анатолійович — представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у справах захисту прав військовослужбовців, учасник бойових дій (за згодою)
- Язинін Сергій Вікторович — старший технік роти 36 окремої бригади морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, учасник бойових дій.
Сергій Куніцин був головою Ради міністрів Криму, колишній голова Севастопольської міської державної адміністрації, працював представником президента України в АРК, був народним депутатом України I, VII, VIII скликань, а також нардепом.