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    Сліди від Палиці. Нардеп з Волині буде фінансувати сімферопольську «Таврію»

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    Ігореві Палиці вочевидь уже мало залишатися суперменом виключно в рамках Волинської області - Сліди від Палиці. Нардеп з Волині буде фінансувати сімферопольську «Таврію»
    Ігореві Палиці вочевидь уже мало залишатися суперменом виключно в рамках Волинської області
    УНІАН

    Паралельно Ігор Петрович Палиця є почесним президентом першолігової «Волині»

    Голова Бериславської районної ради Володимир Коновалов, який курирує сімферопольську «Таврію», повідомив, що у команди з'явився новий куратор, який буде фінансувати клуб.

    «Зараз реальна ситуація в тому, що Сергій Куніцин склав свої повноваження. Обрали Ігоря Колихаєва президентом Кримської федерації.

    Я особисто вів переговори з Ігорем Палицею (народний депутат України, почесний президент луцької «Волині» - прим.), він бере «Таврію» під своє крило по фінансуванню. Тому найближчим часом я цю ситуацію доведу до кінця», - сказав Коновалов.

    Зауважимо, що «Таврія» через фінансові проблеми не поїхала на виїзний календарний матч другої ліги з «Авангардом-2» до Краматорська. При цьому ультрас кримці, які квартируються на Херсонщині, звинувачували в жалюгідному фінансовому становищі клубу саме Володимира Коновалова, який курирував «Таврію» в Бериславі.

    Ігор Петрович Палиця – знакова постать у житті Волинського краю. До обрання нардепом він впродовж чотирьох років був головою Волинської обласної ради. Щоправда, на засіданнях очільника бачили вкрай рідко.

    60% акцій клубу «Волинь» Палиця, якого небезпідставно пов’язують з Ігорем Коломойським, придбав влітку 2011 року.

    Крім того, за свій добробут Ігореві Петровичу не перестають дякувати волинські легкоатлети. Чемпіонат Європи з легкоатлетичних багатоборств, який відбувався в Луцьку за два місяці до парламентських виборів, минув під знаком хвалебних од Палиці. У підсумку Ігор Петрович переміг по одномандатному виборчому окрузі №22, отримавши 37,17% голосів виборців.  

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    Ігор Коломойський НОВИНИ ФУТБОЛУ легка атлетика Луцьк ФК Волинь Перша ліга Ігор Палиця ФК «Таврія» (Сімферополь) Друга ліга Володимир Коновалов Сергій Куніцин
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