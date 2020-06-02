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    У Чернівецькій облдержадміністрації визначились із новим районним поділом Буковини

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    Сергій Осачук зазначив, що&nbsp;<span>консультації з питання утворення <span>нових округів&nbsp;</span>тривають</span> - У Чернівецькій облдержадміністрації визначились із новим районним поділом Буковини
    Сергій Осачук зазначив, що консультації з питання утворення нових округів тривають
    Скріншот з відеозапису

    В Чернівецькій ОДА вважають, що округів має бути чотири, а не 11

    У Чернівецькій обласній державній адміністрації вважають, що новий субрегіональний поділ Буковини має бути затверджений у форматі з чотирма округами.

    Про це голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив сьогодні у прямому ефірі у Facebook.

    «Є думка у столиці, що їх повинно бути тільки три. Ми вважаємо, що саме поділ на чотири округи найбільше відповідає потребам людей, які живуть у Чернівецькій області. Це буде найкращий поділ, найбільш наближений до людей за зручністю і відповідатиме бажанню мешканців нашого краю», – сказав Осачук.

    При цьому, голова ОДА не пояснив, в якій саме конфігурації має бути цей поділ на райони, та які чинні райони входитимуть до нових округів Буковини.

    Раніше повідомлялося, що Центр політико-правових реформ пропонує поділити Чернівецьку область на три райони замість 11-ти нині діючих.

    Пізніше у Чернівецькій ОДА презентували п’ять варіантів нового районного поділу Чернівецької області. Серед них три формати передбачають поділ регіону на три райони, ще одним варіантом пропонується поділити Буковину на чотири райони, і ще одним – на п’ять.

    До слова, Кабмін затвердив перспективний план формування територій громад Черкаської області.

    Як повідомлялось, 28 травня на сайті президента з’явилася петиція з вимогою не допустити ліквідацію об'єднаних територіальних громад. Вона має набрати 25 тисяч голосів, щоб її розглянули.

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