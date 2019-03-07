Контактна група домовилася про «тишу» на Донбасі з 8 березня



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Опівночі 8 березня на Донбасі має розпочатись перемир'я

«М’яч на російській стороні» - зазначив Марчук

Представник України у тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук заявив про оголошення перемир’я від півночі 8 березня.

Термінів припинення вогню визначено не було, однак почнеться перемир’я з 8 березня.

«Ми сьогодні домовилися і всі сторони погодилися, що з 00.00 годин буде режим тиші», - сказав Марчук в ефірі «Прямого».

Попри це, він додав, що великих сподівань та оптимізму щодо цієї домовленості не має: «М’яч на російській стороні».

Як повідомляв «Главком», бойовики вперше цього року застосували танки проти українських захисників.

За останніми даними Міноборони, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі протягом четверга, 7 березня, отримали поранення троє українських військовослужбовців.

Також повідомлялося, що бойовики на Донбасі почали проводити мобілізацію у скорочені терміни.

Окрім того, бойовики не пропустили гуманітарну допомогу на окупований Донбас