Контактна група домовилася про «тишу» на Донбасі з 8 березня
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«М’яч на російській стороні» - зазначив Марчук
Представник України у тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук заявив про оголошення перемир’я від півночі 8 березня.
Термінів припинення вогню визначено не було, однак почнеться перемир’я з 8 березня.
«Ми сьогодні домовилися і всі сторони погодилися, що з 00.00 годин буде режим тиші», - сказав Марчук в ефірі «Прямого».
Попри це, він додав, що великих сподівань та оптимізму щодо цієї домовленості не має: «М’яч на російській стороні».
Як повідомляв «Главком», бойовики вперше цього року застосували танки проти українських захисників.
За останніми даними Міноборони, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі протягом четверга, 7 березня, отримали поранення троє українських військовослужбовців.
Також повідомлялося, що бойовики на Донбасі почали проводити мобілізацію у скорочені терміни.
Окрім того, бойовики не пропустили гуманітарну допомогу на окупований Донбас