Бойовики на Донбасі стріляють з танків і важкої артилерії



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Сьогодні загинув один український військовий

У понеділок, 4 березня, станом на 18:00 російські бойовики на Донбасі 6 разів обстріляли позиції українських військових.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

Терористи відстріляли 99 снарядів і мін заборонених калібрів 125 мм, 122 мм, 120 мм і 82 мм. При цьому загарбники вперше в поточному році застосували танки.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські найманці 5 разів обстріляли позиції української армії: з танків, артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і протитанкових ракетних комплексів поблизу Лебединського, двічі зі 120-мм мінометів - неподалік Водяного, зі 122-мм артилерійських систем - біля Широкиного, з 82-мм мінометів і великокаліберних кулеметів - в районі селища Піски.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики обстріляли зі 120-мм мінометів українські позиції неподалік Зайцевого.

Унаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовий.