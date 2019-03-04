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    Бойовики на Донбасі стріляють з танків і важкої артилерії

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    Бойовики на Донбасі стріляють з танків і важкої артилерії

    Сьогодні загинув один український військовий

    У понеділок, 4 березня, станом на 18:00 російські бойовики на Донбасі 6 разів обстріляли позиції українських військових.

    Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

    Терористи відстріляли 99 снарядів і мін заборонених калібрів 125 мм, 122 мм, 120 мм і 82 мм. При цьому загарбники вперше в поточному році застосували танки.

    У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські найманці 5 разів обстріляли позиції української армії: з танків, артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і протитанкових ракетних комплексів поблизу Лебединського, двічі зі 120-мм мінометів - неподалік Водяного, зі 122-мм артилерійських систем - біля Широкиного, з 82-мм мінометів і великокаліберних кулеметів - в районі селища Піски.

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    У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики обстріляли зі 120-мм мінометів українські позиції неподалік Зайцевого.

    Унаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовий.

     

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