Контактна група в Мінську домовилася щодо обміну полоненими



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На засіданні були присутні керівник Офісу Президента Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак

Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації Дмитро Козак.

За результатами зустрічі сторони досягли домовленостей щодо:

1. Питання обміну утримуваними особами.

1.1. Представити в ТКГ перелік осіб, що підлягають взаємному звільненню, маючи на увазі необхідність завершення вказаних звільнень у найкоротший термін.

1.2. Представити в ТКГ остаточно узгоджені списки осіб, що підлягають процедурі взаємного звільнення, включно з підсумками верифікації, проведеної Міжнародним комітетом Червоного Хреста, з безумовним і безперешкодним доступом представників МКЧХ до визначених осіб на територіях України та ОРДЛО.

2. Питання розведення сил і засобів.

3. Питання одночасного відкриття КПВВ у населеному пункті Золоте і населеному пункті Щастя.

4. Питання запровадження Консультативної ради.

Підписати Рішення Тристоронньої контактної групи щодо запровадження Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччина щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в Нормандському форматі.

Нагадаємо, нещодавно глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Україна працює над новою редакцією Мінських угод.

Наразі, за словами очільника МЗС, Україна працює над тим, «щоб змусити усіх учасників погодитися, що Мінські домовленості вичерпали себе і потребують змін».

«Напевно, з часом буде згенеровано новий документ, який буде простіше виконати та досягти результатів», – сказав Пристайко.