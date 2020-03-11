Полтавська «Просвіта» вимагає від президента не чіпати закон про мову



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Хай відсохне у того рука, хто посміє підняти її на вистражданий Закон про державний статус української мови, - наголосив керівник Полтавської «Просвіти».

Сотні та десятки тисяч наших мучеників помирали за неї, але не каялися і не зраджували її по російських катівнях і концтаборах, – Кульчинський

Полтавське товариство «Просвіта» звернулося до президента Володимира Зеленського з вимогою «не чіпати закон про державний статус української мови». Про це написав на своїй сторінці у Facebook керівник місцевої організації «Просвіта» імені Тараса Шевченка Микола Кульчинський.

За словами Кульчинського, «половину нашої нації російські комуністичні загарбники знищили, щоб убити нашу мову». «Сотні і десятки тисяч наших мучеників помирали за неї, але не каялися і не зраджували її по російських катівнях і концтаборах. Хай відсохне у того рука, хто посміє підняти її на вистражданий Закон про державний статус української мови», - наголосив керівник полтавської «Просвіти».

Також Кульчинський і «просвітяни» у зверненні закликають:

припинити будь-яке розведення військ, що на практиці означає втрату наших земель, политих кров’ю наших героїв;

припините будь-які розмови про вибори на окупованій території, бо це значить, що Ви хочете приєднати Україну до ОРДЛО із усіма наслідками, що з цього витікають, а саме терор проти українських патріотів, поступова ліквідація української державності.

Кульчинський наголошує, що «населення сходу і півдня України в результаті бездіяльності української держави протягом десятиліть заражене вірусом російського расизму по відношенню до українців, які не зрадили ні свого українського імені, ні своєї мови». «На окупованих же територіях ця злоба і ненависть до всього українського ще більша, ніж на контрольованих територіях. За шість років окупації душі й розум наших громадян остаточно поневолені російським расизмом, махровим українофобством. Про вибори тут може йти мова хіба що через 20 років після звільнення нашої землі», - вважає голова полтавської «Просвіти».

Кульчинський підкреслив, що «джерелом влади є народ і коли його зраджують, він не тільки має право, а й зобов’язаний повстати і покарати зрадників».

«За текст звернення одноголосно проголосували всі представники громадської на зборах, що були присвячені дню народження Пророка Тараса Шевченка», - написав Кульчинський.

Як повідомлялося, спікер парламенту Дмитро Разумков анонсував зміни до мовного закону. За його словами, принаймні один законопроєкт уже відправлений у профільний комітет.

Крім того, Разумков не виключив можливості перегляду парламентом закону щодо квот української мови.

Нагадаємо, 16 липня 2019 року Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набув чинності.