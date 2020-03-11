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    Суспільство

    Полтавська «Просвіта» вимагає від президента не чіпати закон про мову

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    Хай відсохне у того рука, хто посміє підняти її на вистражданий Закон про державний статус української мови, - наголосив керівник Полтавської &laquo;Просвіти&raquo;. - Полтавська «Просвіта» вимагає від президента не чіпати закон про мову
    Хай відсохне у того рука, хто посміє підняти її на вистражданий Закон про державний статус української мови, - наголосив керівник Полтавської «Просвіти».

    Сотні та десятки тисяч наших мучеників помирали за неї, але не каялися і не зраджували її по російських катівнях і концтаборах, – Кульчинський

    Полтавське товариство «Просвіта» звернулося до президента Володимира Зеленського з вимогою «не чіпати закон про державний статус української мови». Про це написав на своїй сторінці у Facebook керівник місцевої організації «Просвіта» імені Тараса Шевченка Микола Кульчинський.

    За словами Кульчинського, «половину нашої нації російські комуністичні загарбники знищили, щоб убити нашу мову». «Сотні і десятки тисяч наших мучеників помирали за неї, але не каялися і не зраджували її по російських катівнях і концтаборах. Хай відсохне у того рука, хто посміє підняти її на вистражданий Закон про державний статус української мови», - наголосив керівник полтавської «Просвіти».

    Також Кульчинський і «просвітяни» у зверненні закликають:

    • припинити будь-яке розведення військ, що на практиці означає втрату наших земель, политих кров’ю наших героїв;
    • припините будь-які розмови про вибори на окупованій території, бо це значить, що Ви хочете приєднати Україну до ОРДЛО із усіма наслідками, що з цього витікають, а саме терор проти українських патріотів, поступова ліквідація української державності.

    Кульчинський наголошує, що «населення сходу і півдня України в результаті бездіяльності української держави протягом десятиліть заражене вірусом російського расизму по відношенню до українців, які не зрадили ні свого українського імені, ні своєї мови». «На окупованих же територіях ця злоба і ненависть до всього українського ще більша, ніж на контрольованих територіях. За шість років окупації душі й розум наших громадян остаточно поневолені російським расизмом, махровим українофобством. Про вибори тут може йти мова хіба що через 20 років після звільнення нашої землі», - вважає голова полтавської «Просвіти».

    Кульчинський підкреслив, що «джерелом влади є народ і коли його зраджують, він не тільки має право, а й зобов’язаний повстати і покарати зрадників».

    «За текст звернення одноголосно проголосували всі представники громадської на зборах, що були присвячені дню народження Пророка Тараса Шевченка», - написав Кульчинський.

    Як повідомлялося, спікер парламенту Дмитро Разумков анонсував зміни до мовного закону. За його словами, принаймні один законопроєкт уже відправлений у профільний комітет.

    Крім того, Разумков не виключив можливості перегляду парламентом закону щодо квот української мови.

    Нагадаємо, 16 липня 2019 року Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набув чинності. 

    вибори мова закон ОРДЛО українці українська мова Україна Facebook Дмитро Разумков населення
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