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    На КПВВ Майорське померла пенсіонерка

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    На КПВВ Майорське померла пенсіонерка

    Жінці раптом стало зле і вона втратила свідомість

    Сьогодні на контрольно-пропускному пункті в'їзду-виїзду Майорське померла 67-річна українка. Про це повідомив представник уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Павло Лисянський.

    «Щойно повідомили, що о 16.05 на КПВВ Майорське померла жінка 1953 р.н., громадянка України», - написав він.

    Відомо, що жінка переходила пункт пропуску, о 15.30 їй стало зле і вона втратила свідомість. Медики з бригади швидкої допомоги намагалися їй допомогти і проводили реанімаційні дії, але жінку врятувати не вдалося.

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    Більше подробиць поки не повідомляється.

    До слова, напередодні в Україні від грипу померли дві людини

    Також медики попередили, що у Києві захворюваність на грип знову пішла вгору.

     Читайте також: На порозі пандемії. Чи вистоїть Україна проти коронавірусу?
    Донбас медицина пункт пропуску лікар КПВВ смерть Україна грип хвороби жінка
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