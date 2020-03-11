На КПВВ Майорське померла пенсіонерка



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Жінці раптом стало зле і вона втратила свідомість

Сьогодні на контрольно-пропускному пункті в'їзду-виїзду Майорське померла 67-річна українка. Про це повідомив представник уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Павло Лисянський.

«Щойно повідомили, що о 16.05 на КПВВ Майорське померла жінка 1953 р.н., громадянка України», - написав він.

Відомо, що жінка переходила пункт пропуску, о 15.30 їй стало зле і вона втратила свідомість. Медики з бригади швидкої допомоги намагалися їй допомогти і проводили реанімаційні дії, але жінку врятувати не вдалося.

Більше подробиць поки не повідомляється.

До слова, напередодні в Україні від грипу померли дві людини.

Також медики попередили, що у Києві захворюваність на грип знову пішла вгору.