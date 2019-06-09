Український футболіст у прямому ефірі поцілував журналістку



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В кінці інтерв'ю дівчина побажала команді успіху в наступних іграх, а Зінченко поцілував її в щоку

Користувачі соцмереж обговорюють поцілунок українських футболіста і журналістки в прямому ефірі

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко поцілував журналістку після перемоги над командою Сербії в матчі відбіркового турніру до чемпіонату Європи 2020 року. Відео з'явилося в Twitter-акаунті SportsBoxingUA.

Zinchenko kisses reporter after Ukraine Serbia 5-0 pic.twitter.com/PLt0JYLgEz — SportsBoxingUA (@SportUA2) 7 июня 2019 г.

Зустріч відбулася 7 червня і завершилася з рахунком 5: 0 на користь українців. Після матчу Зінченко відповів на питання журналістки Влади Щеглової. В кінці інтерв'ю дівчина побажала команді успіху в наступних іграх, а Зінченко поцілував її в щоку.

Деякі користувачі соцмереж назвали поведінку хавбека нетактовною, інші засумнівалися, наскільки професійною є така поведінка.

Пізніше з’ясувалося, що Зінченко і Щеглова були знайомі і проводили відпустку в загальній компанії.