В Україні стартує децентралізація влади. Зеленський ввів у дію рішення РНБО

До указу докладено рішення РНБО від 15 квітня 2021 року

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря Ради Національної безпеки й оборони України Олексія Данилова

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 15 квітня 2021 року «Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади». Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Відповідний документ оприлюднено на сайті глави держави.

«Ввести в дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 15 квітня 2021 року «Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади», – йдеться в указі.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеним у дію указом президента, покладено на секретаря Ради Національної безпеки й оборони України Олексія Данилова. Документ набрати чинності з моменту його опублікування.

До указу докладено рішення РНБО від 15 квітня 2021 року. У ньому, зокрема, зазначається:

Кабміну доручено з 1 липня поточного року забезпечити використання в роботі органів виконавчої влади кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць і територій територіальних громад;

міністерству розвитку громад і територій та Державній службі статистики України з 1 січня 2022 року вжити заходів щодо створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу статистичних та адміністративних показників територіальних громад з урахуванням сучасних потреб реформування місцевого самоврядування;

також цим відомствам доручено розробити й подати в тримісячний термін на розгляд Верховної Ради України зміни до законодавчих актів щодо зарахування частини податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів за місцем реєстрації місця проживання фізичної особи — платника податків.

Крім того, Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру наказано разом із місцевими органами влади завершити процес передачі територіальним громадам земельних ділянок, що належать розформованим громадам.

Нагадаємо, Зеленський назвав три основні завдання децентралізації. За його словами, насамперед повинні ухвалити зміни до Конституції щодо відносин між центральними та місцевими органами влади.

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