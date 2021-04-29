Зеленський підписав закон, який розблокує велику приватизацію

У держбюджеті на поточний рік передбачено 12 млрд грн надходжень від приватизації

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасувує заборону на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації. Про це повідомляє Офіс президента. Раніше заборону на аукціони ввели через карантин.

Цей закон дає змогу розпочати підготовку та проведення великої приватизації на аукціонах, які були призупинені через обмежувальні заходи у зв’язку з пандемією Covid-19 з березня 2020 року.

Документ передбачає, що в період дії карантину не проводяться аукціони зі зниженням стартової ціни, аукціони за методом вивчення цінових пропозицій, а також приватизація шляхом викупу об’єктів великої приватизації. Державне майно дозволяється продавати лише на аукціоні з умовами, коли торги виграє покупець, який запропонував найвищу ціну та взяв на себе зобов'язання виконати умови продажу.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Зазначимо, 5 вересня минулого року в країні заборонили аукціони з продажу об'єктів великої приватизації на час карантину, встановленого Кабінетом міністрів.

30 березня Верховна Рада скасувала заборону на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації. За це рішення проголосували 257 парламентаріїв.

У держбюджеті на поточний рік передбачено 12 млрд грн надходжень від приватизації. З них 9 млрд грн – від великої приватизації, і 3 млрд грн – від малої.

Наразі на сайті Фонду держмайна у розділі «Велика приватизація» знаходяться 23 об'єкти.

Додамо, що цьогорічні доходи від приватизації перевершили мільярд гривень.

Раніше Дмитро Сенниченко припускав, що після того, як Верховна Рада прийняла законопроєкт №4543, фактично розблокувавши заборону на проведення великих приватизаційних аукціонів, загальні доходи від великої приватизації у 2021 році становитимуть 12 млрд грн.

За словами Сенниченка, влітку на перших аукціонах з великої приватизації будуть продані «Об’єднана гірничо-хімічна компанія, колишній київський завод «Більшовик», «Президент Готель» і ще ряд підприємств.

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